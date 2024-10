Young Boys – Inter: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.10.2024)

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Young Boys – Inter: gdzie oglądać?

Inter Mediolan zmierzy się w środowy wieczór z Young Boys na wyjeździe w ramach trzeciej Ligi Mistrzów. Trzykrotny triumfator tych rozgrywek przyjeżdża na Stadion Wankdorf z czterema punktami na koncie i bez straty bramki. Mediolańczycy rozpoczęli fazę ligową od remisu z Manchesterem City (0:0), a dwa tygodnie później pewnie ograli Crveną Zvezdę Belgrad (4:0). Natomiast Szwajcarzy rozpoczęli edycję LM w nie najlepszym stylu. Podopieczni Patricka Rahmena przegrali z Aston Villą (0:3) i Barceloną (0:5). Sprawdź nasze kursy na mecz Young Boys – Inter.

Young Boys – Inter: transmisja w TV

Spotkanie Young Boys – Inter zostanie rozegrane w Bernie. Telewizyjna transmisja dostępna będzie na antenie CANAL+ Extra 2. Mecz skomentują Żelisław Żyżyński oraz Leszek Orłowski.

Young Boys – Inter: stream online

Mecz w ramach 3. kolejki Ligi Mistrzów między Young Boys a Interem będzie można śledzić za pośrednictwem internetu, korzystając z platformy CANAL+ online. Pakiet Super Sport obejmujący wszystkie kanały CANAL+ i gwarantujący transmisje ze wszystkich meczów Ligi Mistrzów można uzyskać teraz w cenie 65 zł miesięcznie przy ofercie na rok. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Young Boys – Inter: sonda

Young Boys – Inter: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują Inter jako zdecydowanego faworyta środowego starcia. Kurs na zwycięstwo Nerazzurrich wynosi około 1.40. Jeśli stawiasz na niespodziankę i wygraną Young Boys, możesz liczyć na kurs mniej więcej 7.60. Przy okazji tego meczu warto sprawdzić ofertę bukmachera STS, który ma ciekawe propozycje związane z tym spotkaniem. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Young Boys Berno Inter Mediolan 7.60 5.10 1.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2024 06:11 .

Kiedy odbędzie się spotkanie Young Boys – Inter? Mecz odbędzie się w środę (23 października) 2024 roku. Pierwszy gwizdek arbitra na Stadion Wankdorf o godzinie 21:00.

Gdzie obejrzeć mecz Young Boys – Inter? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 2 oraz w usłudze Canal+ online.

