Wisła Płock – Górnik Łęczna: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę dojdzie do niezwykle ciekawego spotkania w dolnej części tabeli. Wisła Płock, która nie wygrała jeszcze meczu po przerwie zimowej podejmie u siebie niepokonanego od siedmiu kolejek Górnika Łęczna. Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, gdzie oglądać

Gdyby po rundzie jesiennej ktoś powiedział fanom obu ekip, że do tego pojedynku to gracze Górnika Łęczna podejdą w lepszych humorach, trudno byłoby w to uwierzyć. Takie są jednak fakty. Goście niedzielnego pojedynku nie przegrali od siedmiu kolejek, a w samej rundzie wiosennej uzbierali sześć punktów na dwanaście możliwych. To więcej niż przyzwoity wynik, jak na zespół walczący o utrzymanie. Ponadto Zielono-czarni dopiero po ćwierćfinale pożegnali się z Pucharem Polski. Za silny okazał się rywal w walce o utrzymanie – Legia Warszawa.

Wisła Płock pozostaje zaś w czymś przypominającym zimowy sen. Dość powiedzieć, że od wznowienia rozgrywek ich najlepszym rezultatem jest 1:1 i punkt wywalczony w Radomiu. Płocczanie przegrali z Piastem, Zagłębiem i Rakowem. Na ten moment pozostają w bezpiecznym środku tabeli, ale jeśli trend się nie odwróci, włączą się w walkę o utrzymanie. Temu zapobiec ma nowy trener Wisły – Łukasz Nadolski.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Prawa do transmitowania meczów PKO BP Ekstraklasy ma Canal+. Niedzielne starcie na Stadionie im. Kazimierza Górskiego obejrzysz za pośrednictwem Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, transmisja na żywo za darmo

Wisła Płock – Górnik Łęczna, transmisja online

Spotkanie obejrzysz też na stronie internetowej lub w aplikacji Canal+. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić abonament.

Wisła Płock – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Pomimo katastrofalnej formy, bukmacherzy wierzą, że zmiana trenera podziała mobilizująco na gospodarzy. Stawiając na nich można zarobić znacznie mniej niż na będących w niezłej formie rywali.

