fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków – Podbeskidzie: transmisja TV i online. Biała Gwiazda przystąpi do starcia z Góralami po wygranej w Pucharze Polski po serii rzutów karnych nad Góralami. Faworytem wydają się krakowianie, ale team Dariusza żurawia nie zamierza tanio sprzedać skóry. Sprawdź, gdzie znaleźć darmową transmisję z meczu Wisła – Podbeskidzie.

Wisła Kraków – Podbeskidzie, gdzie obejrzeć

Dwa punkty dzielą obie ekipy w ligowej tabeli. Wisła Kraków zadomowiła się na 11. pozycji, z kolei trzy lokaty wyżej plasuje się Podbeskidzie.

Krakowianie podejdą do sobotniej batalii, będąc od trzech spotkań bez wiktorii. W tym samym Wisła dwukrotnie zremisowała i raz wygrała, ale po konkursie jedenastek z Puszczą Niepołomice w krajowym pucharze.

Bielszczanie są natomiast bez porażki od starcia z Ruchem Chorzów (0:1). Podbeskidzie w ostatnich pięciu meczach ligowych zanotowali dwa zwycięstwa i trzy remisy.

Sprawdź typy na mecz Wisła – Podbeskidzie.

Wisła Kraków – Podbeskidzie, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja na Reymonta będzie transmitowana na antenie Polsat Sport News. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja “na żywo” będzie również dostępna za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go, do której darmowy dostęp na miesiąc można teraz odebrać, korzystając z oferty Fuksiarza. Warunki przedstawiamy poniżej.

Wisła Kraków – Podbeskidzie: transmisja na żywo za darmo

Dzięki platformie Polsat Box Go sobotni mecz Wisła – Podbeskidzie obejrzymy również online. Do tego Fuksiarz przygotował ofertę, dzięki której dostęp do tej usługi możemy uzyskać zupełnie za darmo na 30 dni. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła Kraków – Podbeskidzie, transmisja online

Internetowa transmisja z meczu Wisła – Podbeskidzie będzie dostępna w usłudze Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić na urządzeniach mobilnych, czy na Smart TV.

Wisła Kraków – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem batalii są gospodarze. Kurs na wiktorię Białej Gwiazdy oscyluje w granicach 2,00.

1. liga Wisła Kraków Podbeskidzie Bielsko-Biała 1.95 3.60 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 07:46 .

