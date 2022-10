Wisła Kraków – Podbeskidzie: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

W Krakowie odbędzie się hit 15. kolejki pierwszej ligi, bowiem Wisła Kraków podejmie w sobotę Podbeskidzie Bielsko-Biała. Obie drużyny spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, bowiem przed sezonem typowano je jako głównych kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Czy Biała Gwiazda przełamie serię siedmiu kolejnych meczów bez zwycięstwa? Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Wisła – Podbeskidzie, typy i przewidywania

Po mizernym początku sezonu obie ekipy zwolniły już swoich trenerów. W Krakowie Jerzego Brzęczka zastąpił Radosław Sobolewski, zaś Podbeskidzie zamieniło Mirosława Smyłę na Dariusza Żurawia. Od tego momentu zespół z Bielska-Białej pozostaje niepokonany, zaś Sobolewski czeka na swoje pierwsze ligowe zwycięstwo. W sobotę czeka nas więc bardzo ciekawe starcie drużyn, których potencjał jest zdecydowanie wyższy niż zajmowane w tabeli miejsce. Biała Gwiazda nie wygrała w pierwszej lidze meczu od siedmiu kolejek, co jest statystyką wręcz zatrważającą. Spodziewamy się, że zwycięstwo w Pucharze Polski podziała na gospodarzy mobilizująco, w związku z czym to oni zainkasują przy Reymonta trzy punkty. Nasz typ – wygrana Wisły Kraków.

Wisła – Podbeskidzie, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków w sobotę nie będzie mogła skorzystać z kontuzjowanych Alana Urygi, Jakuba Błaszczykowskiego oraz Zdenka Ondraszka. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Konrada Gruszkowskiego, który ma problemy zdrowotne po meczu Pucharu Polski. Michael Pereira i Michał Żyro powinni być dostępni na mecz z Podebskidziem.

Wisła – Podbeskidzie, ostatnie wyniki

W środę Wisła Kraków po serii rzutów karnych wyeliminowała Puszczę Niepołomice i zameldowała się w 1/8 finału Pucharu Polski. Jest to jedyny pozytywny wynik w ostatnich tygodniach, bowiem wcześniej Biała Gwiazda nie mogła cieszyć się z wygranych. W zeszłym tygodniu w Niecieczy padł bezbramkowy remis. Wisła zremisowała także z ŁKS-em Łódź i Ruchem Chorzów oraz przegrała z Chojniczanką Chojnice. To właśnie po tym meczu ze stanowiskiem szkoleniowca pożegnał się Jerzy Brzęczek

Podbeskidzie do sobotniej rywalizacji przystąpi po dłuższej przerwie, bowiem z Pucharu Polski odpadło już w 1/32 finału. Dariusz Żuraw ma za sobą serię pięciu kolejnych spotkań bez porażki. W miniony weekend jego zespół zremisował 2-2 z Zagłębiem Sosnowiec, a wcześniej ograł Górnika Łęczna (1-0) oraz podzielił się punktami z Termalicą (2-2).

Wisła – Podbeskidzie, historia

Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się przed startem sezonu, gdyż miało to miejsce w ramach meczu towarzyskiego. Podbeskidzie wygrało wówczas 3-2, a w poprzednim meczu o stawkę padł remis 1-1. Wisła Kraków ograła Podbeskidzie w październiku 2020 roku, jeszcze na poziomie Ekstraklasy.

Wisła – Podbeskidzie, kursy bukmacherskie

Faworytem bukmacherów są gospodarze z Krakowa. Kurs na ich zwycięstwo waha się między 1,95 a 2,0. W przypadku wygranej Podbeskidzia jest to nawet 3,80.

Wisła – Podbeskidzie, przewidywane składy

Wisła Kraków: Broda, Jaroch, Moltenis, Łasicki, Colley, Wachowiak, Basha, Duda, Fernandez, Hugi, Rodado

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Igonen, Simonsen, Bonifacio, Markov, Wypych, Mikołajewski, Jodłowiec, Janota, Misztal, Goku, Biliński

Wisła – Podbeskidzie, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie Wisły Kraków z Podbeskidziem Bielsko-Biała rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję można śledzić na Polsat Sport News. Za pośrednictwem internetu mecz obejrzymy natomiast w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp teraz możecie uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony, a następnie wpłacając w ciągu 48 godzin depozyt o minimalnej wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz w ciągu 48 godzin od Fuksiarza dostęp na 30 dni do pakietu sportowego w Polsat Box Go.

