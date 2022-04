PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Wisła – Piast: transmisja w telewizji oraz stream za darmo. Białą Gwiazdę czeka w niedzielę kluczowe spotkanie w walce o pozostanie w lidze. Podopieczni Jerzego Brzęczka nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Zobacz gdzie obejrzysz ten mecz w telewizji. Przedstawiamy również sposób na obejrzenie meczu zupełnie za darmo.

Stadion Miejski im. Henryka Reymana Ekstraklasa Wisła Kraków Piast Gliwice 3.05 3.22 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2022 13:19 .

Wisła – Piast, gdzie oglądać

Wisła niezmiennie znajduje się w strefie spadkowej i pozostaje bez wygranej w lidze od grudnia ubiegłego roku. Obecnie Biała Gwiazda ma cztery punkty straty do bezpiecznego miejsca, co oznacza, że w niedzielnym meczu nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Brak zwycięstwa będzie kolejnym krokiem w kierunku spadku do I ligi.

Rywalem Wisły będzie bardzo solidnie spisujący się Piast Gliwice, którego wyniki w ostatnich tygodniach zdecydowanie przemawiają na jego korzyść. Drużyna Waldemara Fornalika do Krakowa udaje się po pełną pulę i nie zamierza ułatwiać Białej Gwieździe walki o pozostanie w lidze.

Pierwsze spotkanie obu zespołów w tym sezonie zakończyło się skromną wygraną Piasta. Czy teraz Biała Gwiazda weźmie rewanż i zapisze na swoje konto pierwsze trzy punkty w 2022 roku? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Wisła – Piast.

Wisła – Piast, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz 28. kolejki PKO Ekstraklasy, który rozegrany zostanie na stadionie przy ulicy Reymonta w Krakowie, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30 skomentują Adam Marchliński i Grzegorz Mielcarski.

Oglądaj mecze Ekstraklasy z kodem GOAL

Teraz możesz skorzystać z okazji i odebrać zupełnie za darmo voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online, za pośrednictwem której obejrzymy również niedzielny mecz Wisły z Piastem. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez eWinner zakłady bukmacherskie. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Wisła – Piast, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu w usłudze Canal+ online. Trzeba jednak posiadać odblokowany pakiet sportowy, a teraz możecie uzyskać dostęp do niego na 30 dni zupełnie za darmo. Powyżej wyjaśniliśmy co trzeba zrobić.

Wisła – Piast, kursy bukmacherskie

Po kursach oferowanych przez bukmacherów na niedzielne spotkanie trudno wskazać jego faworyta. Szanse obu drużyn na odniesienie zwycięstwa wydają się być wyrównane.

