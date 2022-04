Wisła Kraków – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (03.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Enis Fazlagić

Wisła – Piast: typy na mecz PKO Ekstraklasy. Niezwykle ważne w walce o utrzymanie spotkanie czeka w niedzielę drużynę Białej Gwiazdy, która przed własną publicznością zmierzy się z rywalem z Gliwic.

Stadion Miejski im. Henryka Reymana Ekstraklasa Wisła Kraków Piast Gliwice

Wisła Kraków – Piast Gliwice, typy na mecz i przewidywania

Mecz nie ma zdecydowanego faworyta, choć wyniki uzyskiwane przez obie drużyny przemawiają zdecydowanie na korzyść Piasta. Wisła Kraków nie może już jednak pozwolić sobie na kolejne wpadki, jeżeli w przyszłym sezonie nadal chce występować na boiskach Ekstraklasy. Ze strony gospodarzy spodziewamy się ogromnej determinacji. Potencjał zespołu na pewno pozwala mu myśleć o odniesieniu zwycięstwa. I my stawiamy na Wisłę! Nasz typ: wygrana Wisły

Wisła Kraków – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec Wisły Jerzy Brzęczek w niedzielnym meczu nie będzie mógł skorzystać z usług czterech zawodników – Jakuba Błaszczykowskiego, Patryka Plewki, Mateusza Młyńskiego i Alana Urygi. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Josepha Colley’a.

Wisła Kraków – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Sytuacja Wisły w ligowej tabeli jest skomplikowana i czeka ją bardzo trudna walka o pozostanie w Ekstraklasie. Obecnie zespół Jerzego Brzęczka zajmuje 16. miejsce w tabeli, a do bezpiecznej lokaty traci cztery punkty. Tym samym nawet zwycięstwo w niedzielnym meczu nad Piastem nie pozwoli mu wydostać się ponad czerwoną linię.

Kibice Wisły nadal czekają na pierwsze zwycięstwo w tym roku. Zespół z Krakowa ostatni raz z wygranej cieszył się 17 grudnia, kiedy pokonał u siebie 3:0 Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. Od tamtej pory rozegrał siedem spotkań w lidze, zdobywając w nich tylko trzy punkty. W ostatnim meczu przed przerwą na pojedynki reprezentacji wysoko 1:4 przegrał na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Tymczasem drużyna Piasta zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli i może się pochwalić serię sześciu kolejnych ligowych meczów bez porażki. Cztery mecze zakończyły się wygranymi Gliwiczan, a pozostałe dwa mecze remisami. W ostatnich dwóch kolejkach zespół Waldemara Fornalika wygrywał skromnie 1:0 z Lechią Gdańsk i Cracovią.

Wisła Kraków – Piast Gliwice, historia

W ostatnich sezonach zdecydowanie lepiej w bezpośrednich pojedynkach obu zespołów radził sobie Piast, który wygrał 4 z 5 ostatnich meczów. Jedną z wygranych odniósł jesienią, który przed własną publicznością wygrał 1:0. Wisła ostatnie zwycięstwo nad Piastem u siebie odniosła w 2017 roku.

Wisła Kraków – Piast Gliwice, kursy

Bukmacherzy oferujący kursy na ten mecz nie wskazują w nim faworyta. Ich zdaniem tak samo prawdopodobne jest każde rozstrzygnięcie.

Wisła Kraków – Piast Gliwice, przewidywane składy

Wisła: Biegański – Gruszkowski, Colley, Frydrych, Hanousek – Manu, Poletanović, Fazlagić, Cisse – Fernandez – Ondrasek

Piast: Plach – Pyrka, Huk, Czerwiński, Mosór, Holubek – Kostadinov, Hateley, Chrapek, Kądzior – Wilczek

Wisła Kraków – Piast Gliwice, transmisja meczu

Niedzielny mecz w Krakowie będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Canal+ Premium, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 17:30 skomentują Adam Marchliński i Grzegorz Mielcarski.

Pojedynek Wisły z Piastem będziemy mogli również obejrzeć w usłudze Polsat Box Go

