PressFocus Na zdjęciu: Stefan Savić

Wisła – Łęczna: transmisja w telewizji oraz stream online. Na zakończenie rywalizacji w 22. kolejce PKO Ekstraklasy dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które są bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie w lidze. Posiadając odpowiedni pakiet będziemy mogli obejrzeć mecz zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Przedstawiamy sposób, dzięki któremu za darmo uzyskamy 30-dniowy dostęp do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go, który pozwala na oglądanie meczów Ekstraklasy.

Wisła Kraków – Górnik Łęczna, gdzie oglądać

Poniedziałkowe spotkanie będzie meczem o “sześć punktów”. Obie drużyny są zamieszane w walkę o utrzymanie, a ewentualna porażka znacząco skomplikuje ich sytuację. Wisła plasuje się obecnie nad strefą spadkową, ale ma tylko jeden punkt przewagi nad znajdującym się w niej Górnikiem.

Wyniki ostatnich meczów przemawiają na korzyść Górnika, który może się pochwalić serią pięciu kolejnych pojedynków bez porażki, a obu tegorocznych spotkaniach dzielił się punktami z rywalami – najpierw remisując z Wartą Poznań, a następnie Śląskiem Wrocław. Wisła oba dotychczasowe mecze w 2022 roku przegrała – 0:2 z Rakowem Częstochowa i 0:1 ze Stalą Mielec – czego konsekwencją była zmiana na stanowisku trenera. Adriana Gulę zastąpił Jerzy Brzęczek i to właśnie były selekcjoner reprezentacji Polski ma uratować dla Wisły Ekstraklasę.

W pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie, który odbył się 21 sierpnia ubiegłego roku w Łęcznej, górą byli goście z Krakowa, którzy wygrali 3:1. Teraz dodatkowo będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska, na którym jeszcze nigdy w historii nie przegrali z Górnikiem, a z siedmiu pojedynków wygrali aż sześć. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Wisła – Górnik Łęczna.

Wisła – Górnik Łęczna, transmisja na żywo w TV

Poniedziałkowy mecz w Krakowie oczywiście będzie transmitowany w polskiej telewizji. Transmisja, która rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Komentarz zapewni dwójka – Piotr Glamowski i Grzegorz Mielcarski.

Wisła – Górnik Łęczna: transmisja na żywo za darmo

Wisła – Górnik Łęczna, transmisja online

Posiadacze odpowiedniego pakietu mogą obejrzeć mecz za pośrednictwem zarówno usługi Polsat Box Go, jak i Canal+ online. Powyżej znajdziecie instrukcję, jak zupełnie za darmo uzyskać dostęp do pakietu sportowego w pierwszej z nich.

Wisła – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Nie zdarza się to często w tym sezonie, ale w przypadku poniedziałkowego spotkania to Wisła jest zdaniem bukmacherów faworytem do zdobycia trzech punków.

Wisła Kraków Górnik Łęczna 1.80 4.00 4.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2022 14:21 .

