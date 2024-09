Wieczysta Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (01.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta – Pogoń: gdzie oglądać?

Liderująca w tabeli Betclic 2. Lidze Pogoń Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z Wieczystą Kraków, czyli wiceliderem. Sześć zwycięstw – to bilans beniaminka prowadzonego przez Marcina Sasala. Piłkarze Sławomira Peszki mają tylko jedną porażkę i pięć triumfów. Zobaczy nasze typy meczu Wieczysta Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

Wieczysta – Pogoń: transmisja w TV

Hit siódmej kolejki Betclic 2. Ligi pomiędzy Wieczystą Kraków a Pogonią Grodzisk Mazowiecki nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji.

Wieczysta – Pogoń: transmisja online

Spotkanie będzie dostępne na stronie internetowej sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz dzięki usłudze Betclic TV. Wszystkie mecze Betclic 2. Ligi możesz śledzić również za pośrednictwem usługi Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Wieczysta – Pogoń: sonda

Wieczysta – Pogoń: kursy bukmacherskie

W nadchodzącym meczu gospodarze zdecydowanie uchodzą za faworytów. Bukmacherzy wycenili szanse na zwycięstwo Wieczystej na około 1.34, co stawia ich w roli murowanych kandydatów do triumfu. Z kolei typ na wygraną Pogoni Grodzisk Mazowiecki wynosi około 8.35.

Wieczysta Kraków Pogoń Grodzisk Mazowiecki Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2024 07:30 .

Gdzie obejrzeć mecz Wieczysta Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki? Transmisja spotkania będzie dostępna na stronie internetowej sport.tvp.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz dzięki usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się mecz Wieczysta Kraków – Pogoń Grodzisk Mazowiecki? Mecz zostanie rozegrane w niedzielę (1 września). Pierwszy gwizdek sędziego Tomasza Wajdy rozbrzmi o godzinie 12:00.

