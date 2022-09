fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew – Cracovia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Widzew Łódź w tym sezonie pokazał się już wielokrotnie z bardzo dobrej strony i obrał kurs na utrzymanie w Ekstraklasie. W piątek beniaminek podejmie w Łodzi Cracovię, która zanotowała najlepszy od lat start i ma apetyt na kolejne zwycięstwa.

Widzew – Cracovia, gdzie oglądać

Patrząc na wyniki Widzewa w pierwszym sezonie po powrocie do Ekstraklasy, można stwierdzić, że drużyna gra mocno w kratkę. Zwycięstwa przeplata porażkami, jednak utrzymując taką średnią punktową, nie powinien się martwić o utrzymanie. Ostatni mecz z Lechem Poznań Widzewiakom nie wyszedł, dlatego kibice oczekują rehabilitacji z Cracovią.

Sezon 2022/23 jest jak na razie jednym z najlepszych w ostatnich latach w wykonaniu Cracovii. Pasy po ośmiu meczach plasują się zaraz za podium i tracą jedynie cztery punkty do liderującej Wisły Płock. Za sukcesami stoi przede wszystkim dobra postawa w defensywie. Zespół z Krakowa stracił jedynie sześć bramek – najmniej w całej lidze.

Widzew – Cracovia, transmisja na żywo w TV

Mecz Widzewa Łódź z Cracovią obejrzycie w telewizji, a konkretnie na kanałach CANAL+Sport, CANAL+Sport 3 i CANAL+4K Ultra. Początek spotkania zaplanowany został na piątek na godzinę 20:30.

Widzew – Cracovia, transmisja online

Mecz Widzewa Łódź z Cracovią obejrzycie zarówno w telewizji, jak i Internecie. Warto skorzystać z serwisu CANAL+ Online. Jeśli wykupicie odpowiedni pakiet, będziecie mogli obejrzeć wszystkie mecze PKO Ekstraklasy. Koszt miesięcznego abonamentu wynosi zaledwie 45 zł.

Widzew – Cracovia, kursy bukmacherskie

Patrząc po kursach bukmacherskich na to spotkanie można dojść do wniosku, że nie wyklarował się jego faworyt. Bukmacherzy niemal takie same szanse dają zarówno Widzewowi, jak i Cracovii.

