West Ham – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Przed nami jedne z ostatnich derbów Londynu w tym sezonie. Zmierzą się w nich dwa zespoły wciąż walczące o swoje cele związane z grą w europejskich pucharach. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

West Ham – Arsenal, gdzie oglądać

Przed nami niezwykle elektryzujące derby Londynu. Zarówno West Ham, jak i Arsenal pozostają w walce o grę w europejskich pucharach. W przypadku Młotów mówimy o chęci przeskoczenia Manchesteru United i zapewnienia sobie kolejnego startu w Lidze Europy. Kanonierzy marzą za to o powrocie do Ligi Mistrzów. Rzecz jasna, w przyszłym sezonie obie londyńskie ekipy mogą występować w elicie, jeśli tylko West Ham wygra obecną edycję Ligi Europy. Pierwszy mecz z Eintrachtem Frankfurt zakończył się porażką 1:2.

Arsenal podejdzie do niedzielnego spotkania w świetnym nastroju. Gracze Mikela Artety w dwóch ostatnich meczach wypunktowali wielkich rywali – Chelsea i Manchester United. Dzięki temu przełamali serię porażek i udowodnili swe aspiracje. Kanonierzy chcą wrócić do Ligi Mistrzów, a by tego dokonać, muszą wygrywać takie mecze, jak nadchodzące derby.

West Ham – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz na London Stadium obejrzysz na Canal+ Sport.

West Ham – Arsenal, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również niedzielnych derbów stolicy. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

West Ham – Arsenal, transmisja online

Możesz również wejść na stronę canalplus.com i wykupić sportowy abonament. Wówczas będziesz mógł obejrzeć nadchodzące derby za pośrednictwem internetu lub aplikacji mobilnej.

West Ham – Arsenal, kursy bukmacherskie

Kanonierzy dysponują większą jakością i to oni uznawani są za faworytów nadchodzącego starcia.

West Ham Arsenal 4.60 3.95 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2022 10:54 .

