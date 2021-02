Z meczu Warta – Lech: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (26 lutego) o godzinie 20:30. Spotkanie w Grodzisku Wielkopolski odbędzie się w ramach PKO Ekstraklasy. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

Warta – Lech: derby Poznania

Obie ekipy do potyczki podejdą w dobrych nastrojach. Zieloni ostatnio pokonali Piasta Gliwice (1:0). Jednocześnie drużyna Piotra Tworka w tym roku pozostaje bez porażki, mogąc pochwalić się trzema zwycięstwami i remisem.

Tymczasem zespół Dariusza Żurawia ma za sobą cenną wiktorię nad Śląskiem Wrocław (1:0). Tym samym Kolejorz zakończył się sześciu meczów bez wygranej, która trwała 13 grudnia minionego roku.

Pierwsze starcie w tym sezonie między obiema drużynami zakończyło się po myśli lechitów. Wicemistrzowie Polski wygrali 1:0, a gola na wagę wygranej Kolejorza strzelił Jakub Moder.

W szeregach gospodarzy w dzisiejszym boju zabraknie przede wszystkim: Mario Rodrigueza, ale również Bartosza Kieliby i Nikoedema Fiedosewicza. Z kolei u gości zabraknie: Niki Kaczarawy, Mikaela Ishaka oraz Lubomira Satki. Dowiedz się więcej – sprawdź kursy na mecz Warta – Lech, w tym typy bukmacherskie, które znajdziesz w naszej obszernej zapowiedzi.

Warta – Lech: transmisja na żywo w TV

Dzisiejsze spotkanie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu PKO Ekstraklasy: Warta – Lech transmisja na żywo będzie dostępna na antenach TVP Sport, Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30. Skomentują je Bartosz Gleń i Tomasz Wieszczycki na antenach. Z kolei u publicznego nadawcy relację z meczu przeprowadzą Maciej Iwański i Bartosz Jurkowski.

Warta – Lech: transmisja online

Transmisja piątkowego meczu PKO Ekstraklasy będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Warta – Lech: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilne z systemem Android lub iOS. To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl. Ponadto mecz będzie dostępny na stronie inernetowej Sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.