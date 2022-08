PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Vikingur – Lech: transmisja w TV i online. Kolejorz w czwartkowy wieczór rozpocznie rywalizacje o awans do czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Na początek czeka go wizyta na Islandii. Sprawdź gdzie obejrzeć to spotkanie w telewizji i online.

Vinkigur – Lech, gdzie obejrzeć

Lech Poznań po niepowodzeniu w eliminacjach do Ligi Mistrzów i dotkliwej porażce z Karabachem Agdam, trafił do rozgrywek Ligi Konferencji Europy. W poprzedniem rundzie Kolejorzowi bez większych problemów udało się wyeliminować Dinamo Batumi. Teraz czeka przed nim kolejna przeszkoda w walce o awans do fazy grupowej.

Rywalem drużyny prowadzonej przez Johna van den Broma będzie aktualny mistrz Islandii – Vikingur Reykjavik. W roli faworyta do dwumeczu przystępują mistrzowie Polski, ale aby myśleć o awansie, nie mogą sobie pozwolić na takie występy jak te w ligowych spotkaniach ze Stalą Mielec i Wisłą Płock.

Lech na Islandię udał się w roli faworyta i z jednym celem, jakim jest odniesienie zwycięstwa. Czy to mu się uda? Sprawdź typy na mecz Vikingur – Lech.

Vikingur – Lech, transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, które rozegrane zostanie w Reykjaviku, rozpocznie się o godzinie 20:30. Mecz będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach TVP2 i TVP Sport.

Vinkigur – Lech, transmisja online

Transmisja z meczu będzie dostępna również online. Spotkanie za pośrednictwem internetu obejrzymy na internetowej stronie tvpsport.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą skorzystać z aplikacji TVP Sport.

Vinkingur – Lech, kursy bukmacherskie

Lech Poznań uznawany jest przez bukmacherów za faworyta czwartkowego spotkania. Kursy na wygraną Kolejorza nie przekraczają 1.70.

Vikingur Reykjavik Lech Poznań 5.30 4.10 1.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2022 10:40 .

