US Open 2023: transmisja za darmo. Czterech reprezentantów Polski weźmie udział w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym roku. Sprawdź gdzie oglądać mecze US Open 2023 zupełnie za darmo.

IMAGO/Katie Stratman Na zdjęciu: Iga Świątek

US Open 2023: gdzie oglądać?

W dniach 28 sierpnia – 10 września w Nowym Jorku toczyć się będzie rywalizacja w ostatnim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym – US Open 2023. W turnieju kobiecym Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch, natomiast w turnieju męskim Hubert Hurkacz. Kibice w Polsce szczególną uwagę z pewnością poświęcą występom Świątek, która walczy w tym turnieju o obronę zdobytego przed rokiem tytułu, a także o pozostanie liderką rankingu WTA.

Rywalizację w US Open będzie można oglądać w telewizji, a także zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

US Open 2023: transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów US Open 2023 w Polsce dysponuje stacja Eurosport. To właśnie na jej na kanałach będzie można “na żywo” śledzić rywalizację z udziałem reprezentantów Polski, z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem na czele.

US Open 2023: transmisja na żywo za darmo

Rywalizację w ramach US Open 2023 można oglądać zupełnie za darmo. Wszystkie mecze będą bezpłatnie transmitowane w usłudze STS TV. Uzyskanie do niej dostępu jest bardzo proste – wystarczy spełnić dwa warunki.

Kiedy gra Iga Świątek?

Iga Świątek udział w US Open 2023 rozpocznie już w poniedziałek (28 sierpnia). W meczu I rundy zmierzy się ze Szwedką Rebeccą Peterson, a mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.

Gdzie za darmo oglądać US Open 2023? Mecze US Open można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV z kodem promocyjnym GOAL. Kiedy rozpocznie się turniej US Open 2023? Początek turnieju głównego zaplanowany jest na poniedziałek (28 sierpnia).

