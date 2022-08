fot. PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Już w poniedziałek (29 sierpnia) rozpocznie się ostatni tegoroczny turniej wielkoszlemowy. W 2021 roku na US Open wśród pań zwyciężyła Emma Raducanu, natomiast męską rywalizację wygrał Daniił Miedwiediew, zatem to właśnie ta dwójka będzie bronić swoich tytułów. Na kortach w Stanach Zjednoczonych wystąpią między innymi Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Sprawdź gdzie zupełnie za darmo obejrzysz wszystkie mecze US Open.

US Open 2022: gdzie oglądać?

US Open to ostatni turniej wielkoszlemowy w 2022 roku. Polscy kibice z niecierpliwością czekają przede wszystkim na zmagania najlepszej obecnie tenisistki na świecie, czyli Igi Świątek. Jej obecna forma jest natomiast sporą zagadką, bowiem po fantastycznej serii 37 kolejnych wygranych zanotowała już cztery porażki. Polka we wtorek zmierzy się z zajmującą 57. miejsce w rankingu WTA Jasmine Paolini.

Oprócz Świątek, w turniejach singlowych zagra jeszcze czterech Polaków – w rywalizacji kobiet zobaczymy Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch, natomiast w rywalizacji mężczyzn udział wezmą Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

US Open 2022: transmisja na żywo w TV

Transmisje ze spotkań turnieju w Stanach Zjednoczonych będzie można śledzić w polskiej telewizji. Najciekawsze mecze można obejrzeć na kanałach Eurosport 1 oraz Eurosport 2. Każdy mecz US Open będzie dostępy także w usłudze Eurosport Extra w Playerze.

US Open 2022: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie mecze US Open, także te z udziałem Igi Świątek będzie można oglądać również zupełnie za darmo. Taką możliwość swoim klientom udostępnia bukmacher STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Kiedy gra Iga Świątek?

Iga Świątek swoje zmagania w turnieju US Open rozpocznie w najbliższy wtorek. Polka zagra swój mecz z Jasmine Paolini na korcie Louisa Armstronga. Początek o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Jeśli chodzi o innych Polaków, Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch zagrają już w poniedziałek. Majchrzak zmierzy się z Alejandro Tabilo, a Fręch zagra przeciwko Rebecce Marino. Oba mecze zaczną się o godzinie 17. Hubert Hurkacz i Magda Linette wystąpią we wtorek, natomiast godziny ich zmagań nie są jeszcze znane.

Gdzie za darmo oglądać US Open 2022?

Mecze US Open będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV po spełnieniu prostych warunków.

Kiedy rozpocznie się turniej US Open 2022?

Turniej US Open 2022 rozpoczyna się już w poniedziałek (29 sierpnia).

