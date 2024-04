PressFocus Na zdjęciu: Leon Madsen

Unia Leszno – Włókniarz Częstochowa, gdzie oglądać?

W jednym z piątkowych meczów 1. kolejki PGE Ekstraligi dojdzie do ciekawego starcia w Lesznie. Miejscowa Fogo Unia na Stadionie im. Alfreda Smoczyka zmierzy się z mającym wysokie aspiracje Tauronem Włókniarz Częstochowa. Obie drużyny do pierwszego spotkania w nowym sezonie przystąpią z jednym celem – odniesienie zwycięstwa.

Na torze w Lesznie powinniśmy zobaczyć ciekawą rywalizację. Liderem gospodarzy w 2024 roku powinien być Artiom Lebiediew. Z kolei w drużynie z Częstochowy “pierwsze skrzypce” powinien niewątpliwie grać Leon Madsen.

Transmisja ze spotkania Unii z Włókniarzem będzie dostępna zarówno w TV, jak i online.

Unia – Włókniarz, transmisja w TV

Spotkanie 1. kolejki PGE Ekstraligi pomiędzy Fogo Unią Leszno a Tauronem Włókniarz Częstochowa zaplanowane jest na piątek (12 kwietnia) i rozpocznie się o godzinie 20:30. Mecz będzie można oglądać “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Komentatorami tej rywalizacji będą Michał Korściel i Marcin Kuźbicki.

Unia – Włókniarz, transmisja online

Jeżeli nie będziesz miał dostępu do telewizji to nic straconego. Transmisja dostępna będzie także online. Mecz Unia – Włókniarz obejrzysz za pośrednictwem usługi CANAL+ online. W tym miejscu zwracamy uwagę na ofertę, która pozwala zaoszczędzić 240 zł. Taki rabat względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją otrzymasz decydując się na wykupienie do razu rocznego dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Dzięki niemu obejrzysz wszystkie mecze PGE Ekstraligi w sezonie 2024. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Gdzie obejrzeć mecz Unia – Włókniarz? Transmisja meczu dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Unia – Włókniarz? Mecz Unia – Włókniarz rozegrany zostanie w piątek (12 kwietnia) o godzinie 20:30.

