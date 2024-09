LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

PSG – Girona: gdzie oglądać?

Paris Saint-Germain będzie zdecydowanym faworytem w konfrontacji z Gironą. Klub ze stolicy Francji rozpoczął nowy sezon w efektownym stylu, odnosząc cztery zwycięstwa w czterech meczach. Co więcej, podopieczni Luisa Enrique imponują w ofensywie, gdzie średnio zdobywają aż 4 bramki na mecz. Z kolei dla przyjezdnych będzie to pierwsze w historii spotkanie w Lidze Mistrzów, co może lekko wpłynąć na grę zespołu Michela. Sprawdź typy na mecz Paris Saint-Germain – Girona.

PSG – Girona: transmisja w TV

Spotkanie Paris Saint-Germain – Girona będzie dostępne w telewizji. Transmisję przeprowadzi stacja Canal+ na dedykowanym rozgrywkom Ligi Mistrzów kanale Canal+ Extra 2. Mecz skomentuje duet Piotr Laboga i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji o godzinie 21:00.

PSG – Girona: transmisja online

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów w sezonie 2024/2025 można oglądać w internecie w usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z tej możliwości, należy wykupić abonament w cenie 65 zł miesięcznie. Można to zrobić za pośrednictwem naszej strony.

PSG – Girona: kto wygra?

PSG – Girona: kursy bukmacherskie

Bez wątpienia faworytem konfrontacji na Parc des Princes będzie drużyna Paris Saint-Germain. Bukmacherzy nie wierzą w to, że Girona będzie w stanie wywieźć ze stolicy Francji komplet punktów. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo.

Paris Saint-Germain Girona 1.36 5.70 8.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2024 11:21 .

Gdzie oglądać mecz Paris Saint-Germain – Girona? Spotkanie można oglądać w telewizji na kanale Canal+ Extra 2 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie PSG – Girona? Mecz odbędzie się w środę (18 września) o godzinie 21:00.

