Atalanta – Arsenal, gdzie oglądać?

Atalanta po wygranej w Lidze Europy spróbuje teraz swoich sił w Lidze Mistrzów. Arsenal pragnie poprawić wynik z poprzedniej edycji i powalczyć o coś więcej. Spotkanie w Bergamo zapowiada się bardzo ciekawie. Kanonierzy przystąpią do niego osłabieni brakiem kontuzjowanego Martina Odegaarda. Dla Atalanty to dobry sygnał, bowiem szanse na osiągnięcie korzystnego rezultatu będą większe.

Spotkanie Atalanta – Arsenal rozpocznie się o godzinie 21:00. Sprawdź nasze typy.

Atalanta – Arsenal, transmisja TV

Transmisja czwartkowego meczu Atalanta – Arsenal będzie dostępna w telewizji. Możną ją obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Family.

Atalanta – Arsenal, transmisja online

Spotkanie Atalanta – Arsenal będzie można śledzić również w internecie. Transmisja dostępna będzie w usłudze CANAL+ online. Dostęp do transmisji wszystkich spotkań Ligi Mistrzów można uzyskać już w cenie 65 zł miesięcznie przy rocznej ofercie. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Atalanta – Arsenal, kto wygra?

Atalanta – Arsenal, kursy bukmacherskie

Arsenal jest uznawany przez bukmacherów za zdecydowanego faworyta czwartkowej rywalizacji w Lidze Mistrzów. Kurs na wygraną Kanonierów wynosi najczęściej 1.85. Przy okazji ewentualnego zwycięstwa Atalanty jest to nawet 4.25. Kurs na remis waha się między 3.80 a 3.85. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Gdzie obejrzeć mecz Atalanta – Arsenal? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na CANAL+ Sport i CANAL+ Family oraz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Atalanta – Arsenal? Mecz odbędzie się już w najbliższy czwartek, 19 września, o godzinie 21:00.

