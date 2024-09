Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

18:45 Crvena Zvezda – Benfica

W spotkaniu Crvena Zvezda – Benfica bukmacherzy jasno określili faworyta i jest nim zespół z Portugalii. Oczywiście nie jest to żadne zaskoczenie, patrząc na potencjał kadrowy obu ekip, które ostatnio bezpośrednio rywalizowały ze sobą w latach 80. Gospodarze na co dzień nie mają okazji do starć z tak silnymi rywalami, jak przyjezdni. Dlatego moim zdaniem Benfica będzie lepiej przygotowana i sięgnie po trzy punkty.

Bologna Szachtar Donieck 1.95 3.55 4.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2024 18:42 .

18:45 Feyenoord – Bayer Leverkusen

W kolejnym meczu bukmacherzy również sugerują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Bayer Leverkusen pod wodzą Xabiego Alonso to prawdziwa maszyna do wygrywania, która będzie chciała powtórzyć sukcesy z ubiegłego sezonu. Tego samego nie można powiedzieć o Feyenoordzie, bo holenderski zespół ma problemy z dostosowaniem się do wymogów nowego trenera. Przypomnijmy, że wcześniej drużyna była prowadzona przez Arne Slota, czyli aktualnego szkoleniowca Liverpoolu. W związku z tym spodziewam się wygranej Aptekarzy.

Sparta Praga Red Bull Salzburg 2.32 3.75 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2024 18:42 .



21:00 Atalanta – Arsenal

Atalanta rozpocznie zmagania w Lidze Mistrzów od rywalizacji z bardzo trudnym przeciwnikiem. Arsenal w tym sezonie ma ochotę na walkę o najwyższe cele i wydaje się, że Mikel Arteta nareszcie ma zespół, który sprawdzi się na wszystkich frontach. Rzucając okiem na ostatnie wyniki obu drużyn, jestem skłonny zaproponować typ na wygraną Kanonierów. Przede wszystkim wicemistrzowie Anglii imponują większą solidnością w defensywie.

Celtic Glasgow Slovan Bratysława 1.25 6.80 12.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2024 20:39 .

21:00 Atletico Madryt – RB Lipsk

Pojedynek Atletico Madryt z RB Lipsk to pierwsze czwartkowe starcie, w którym faworytem są gospodarze. Rojiblancos w letnim oknie poczynili ogromne wzmocnienia, sprowadzając do siebie m.in. Juliana Alvareza z Manchesteru City. Teraz Diego Simeone będzie chciał pokazać swoją siłę w Lidze Mistrzów, która oczywiście jest jednym z naturalnych celów klubu. Wydaje mi się, że w tym spotkaniu Atletico sięgnie po zwycięstwo, a przekonuje mnie do tego wyjątkowa nieregularność Byków.

Club Bruges Borussia Dortmund 3.50 3.60 2.23 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2024 20:41 .

21:00 Stade Brest – Sturm Graz

Pozornie najmniej ciekawe zestawienie czwartkowych meczów 1. kolejki. Jednak takie pojedynki często potrafią zaskakiwać, dostarczając kibicom dużo lepszych wrażeń niż w popularnych hitach danej serii gier. Miejmy nadzieję, że tak będzie również w tym przypadku. Natomiast pod względem wyniku raczej skłaniałbym się ku remisowi, bo Stade Brest zaliczyło przeciętny początek sezonu, a Sturm Graz imponuje w lidze austriackiej. Niemniej jednak Francuzi teoretycznie dysponują silniejszą kadrą.

Manchester City Inter Mediolan 1.45 5.10 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2024 20:43 .

21:00 Monaco – Barcelona

Robert Lewandowski i spółka na inaugurację Ligi Mistrzów udadzą się do Monaco. Barcelona jest wyraźnym faworytem bukmacherów i wszyscy spodziewają się, że odniesie zwycięstwo. Hansi Flick fantastycznie poukładał skład Dumy Katalonii, odnosząc pięć przekonujących zwycięstw na początku rozgrywek La Liga. Moim zdaniem Blaugrana będzie kontynuowała serię i zgarnie trzy oczka.

Paris Saint-Germain Girona 1.30 6.00 9.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2024 20:42 .

Liga Mistrzów: gdzie oglądać środowe mecze? transmisja

W czwartek w Lidze Mistrzów odbędzie się sześć spotkań – dwa z nich rozpoczną się o 18:45, a pozostałe cztery o 21:00. Od sezonu 2024/25 mecze Ligi Mistrzów w Polsce będzie można oglądać dzięki CANAL+, który posiada prawa do transmisji. Wszystkie spotkania będą transmitowane na kanałach tej stacji, ale także online. Aktualnie dostęp do pakietu CANAL+ online, który umożliwia oglądanie meczów, kosztuje 65 zł miesięcznie przy rocznym zobowiązaniu. Aby skorzystać z tej oferty, należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Plan transmisji wtorkowych meczów 1. kolejki Ligi Mistrzów:

18:45 Crvena Zvezda – Benfica (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

18:45 Feyenoord – Bayer Leverkusen (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

21:00 Atletico Madryt – RB Lipsk (CANAL+ Extra 2, CANAL+ online)

21:00 Atalanta – Arsenal (CANAL+ Family, CANAL+ Sport, CANAL+ online)

21:00 Stade Brest – Sturm Graz (CANAL+ Extra 3, CANAL+ online)

21:00 Monaco – Barcelona (CANAL+ Extra 1, CANAL+ online)

