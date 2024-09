PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Radomiak Radom – Korona Kielce, gdzie oglądać?

Radomiak Radom podejmie u siebie Koronę Kielce w meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zieloni w tym momencie mają na swoim koncie 6 punktów, dlatego znajdują się w strefie spadkowej.

Sytuacja Żółto-Czerwonych jest trochę lepsza, ponieważ ekipa Jacka Zielińskiego ostatnio wróciła na właściwe tory. Scyzory zainkasowały łącznie 9 oczek, dzięki czemu zajmują 11. miejsce w ligowej tabeli.

Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, a może nastąpi podział punktów? O tym przekonamy się już dzisiaj (piątek, 20 września). Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Radomiak Radom – Korona Kielce.

Radomiak Radom – Korona Kielce, transmisja w TV

Mecz Radomiaka Radom z Koroną Kielce oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. To spotkanie obejrzysz bowiem na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Radomiak Radom – Korona Kielce, transmisja online

Przypomnijmy, że wszystkie spotkania PKO BP Ekstraklasy możesz oglądać także przez internet – na platformie streamingowej CANAL+ online – do której można wykupić abonament za pośrednictwem naszego portalu.

Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Radomiak Radom – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem piątkowego starcia są gospodarze. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi około 2.25, a typ na zwycięstwo Korony Kielce to mniej więcej 3.20. Kurs na remis jest szacowany w granicach 3.40.

Radomiak Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2024 06:04 .

Gdzie obejrzeć mecz Radomiak Radom – Korona Kielce? Spotkanie będzie dostępne na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się spotkanie Radomiak Radom – Korona Kielce? Pierwszy gwizdek wybrzmi w piątek (20 września) o godzinie 18:00.

