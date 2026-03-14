Juventus w sobotni wieczór zagra na wyjeździe z Udinese Calcio w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Manuel Locatelli

Udinese – Juventus, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek Serie A zakończy występ Juventusu. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się na wyjeździe z Udinese Calcio. Bianconeri przystąpią do tej rywalizacji po okazałym zwycięstwie nad Pisą (4:0).

Udinese Calcio natomiast nie wspomina specjalnie dobrze swojego ostatniego występu. Drużyna Kosty Runjaicia zremisowała bowiem z Atalantą Bergamo (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Dacia Arena zapowiada się niezwykle interesująco.

Udinese – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie Udinese Calcio – Juventus FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium 2.

Udinese – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewniają także usługi Polsat Box Go oraz STS TV.

Udinese – Juventus, kto wygra?

Udinese – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz tpy na wygraną drużyny gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.56. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio natomiast sięga nawet 5.90.

Udinese Juventus FC 6.40 4.20 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2026 19:08

Gdzie oglądać mecz Udinese – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Eleven Sports 2 i Polsat Sport Premium 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usługach Polsat Box Go oraz STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Udinese – Juventus? Spotkanie odbędzie się w sobotę (14 marca) o godzinie 20:45.

