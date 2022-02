PressFocus Na zdjęciu: Emerson i Harry Kane

Tottenham – Southampton: transmisja na żywo w TV oraz online. Tottenham wraca do ligowych zmagań po bolesnej porażce w derbach z Chelsea. Na drodze Kogutów stanie Southampton z Janem Bednarkiem, które niedawno powstrzymało rozpędzony Manchester City. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Tottenham – Southampton, gdzie oglądać

Tottenham pod wodzą Antonio Conte zanotował widoczny progres i nie ustaje w walce o miejsca gwarantujące udział w europejskich pucharach. Obecnie Spurs zajmują zaledwie siódmą lokatę, ale wszystkie sześć lepszych zespołów rozegrało więcej spotkań. Dość powiedzieć, że różnica między Kogutami a Chelsea w liczbie rozegranych kolejek wynosi aż cztery! Oznacza to, że po rozegraniu zaległych meczów Tottenham w teorii mógłby nawet wyprzedzić The Blues. Ale ostatnio to właśnie podopieczni Thomasa Tuchela dali swym rywalom zza miedzy srogą lekcję futbolu. Chelsea wygrała 2:0, przerywając serię ligowych meczów bez porażki w wykonaniu Spurs, która trwała od końcówki października.

W środę, jednak, Koguty zmierzą się z zespołem o mniejszej jakości. Na drodze graczy Conte stanie bowiem Southampton. Gracze Świętych są w dobrych nastrojach. Przed przerwą reprezentacyjną zatrzymali Manchester City (1:1), a później wywalczyli awans do kolejnej rundy w Pucharze Anglii. Mimo tego powstrzymanie przez nich Tottenhamu może okazać się trudnym zadaniem.

Tottenham – Southampton, transmisja na żywo w TV

Canal+ posiada wyłączne prawa do transmitowania spotkań Premier League w tym sezonie. Mecz Tottenham – Southampton obejrzymy na Canal+ Sport 2.

Tottenham – Southampton, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę Canal+. W jej wyniku operator proponuje swoim klientom voucher, który daje 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. W niej można zaś na żywo oglądać transmisje z meczów Premier League. Rzecz jasna, w tym, środowe spotkanie pomiędzy Tottenhamem a Southampton.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Tottenham – Southampton, transmisja online

Rzecz jasna mecz 24. kolejki Premier League można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. By to zrobić, wejdź na stronę www.canalplus.com i wykup odpowiedni abonament. Wcześniej wytłumaczyliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji z tego spotkania za darmo.

Tottenham – Southampton, kursy bukmacherskie

Święci mogli ostatnio powstrzymać mistrzów Anglii, ale Tottenham dysponuje znacznie lepszymi graczami. Dlatego też bukmacherzy uznają Spurs za wyraźnego faworyta.

Tottenham Southampton 1.67 4.10 5.60

