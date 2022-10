PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Torino – Juventus: transmisja w TV i online. W fatalnych nastrojach do derbowego spotkania przystąpią piłkarze Starej Damy, którzy zawodzą zarówno w lidze, jak i w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Torino – Juventus za darmo.

Torino – Juventus, gdzie obejrzeć

Po dziewięciu kolejkach Serie A obie drużyny niespodziewanie dzielą zaledwie dwa punkty. O ile po Torino można było spodziewać się dorobku, którym może się obecnie pochwalić, to postawa Juventusu jest daleka od oczekiwań. Stara Dama wygrała tylko trzy z dziewięciu rozegranych spotkań w lidze, a ponadto jest o krok od pożegnania się z Ligą Mistrzów już na fazie grupowej.

Do sobotnich derbów roli faworyta przystąpią goście, ale Torino wcale nie musi obawiać się swojego rywala, choć w ostatnich czterech spotkaniach zdobyło tylko jeden punkt. Juventus nie może sobie pozwolić na potknięcie, ale presja ciążąca na nim będzie bardzo duża. Sprawdź nasze typy na mecz Torino – Juventus.

Torino – Juventus, transmisja na żywo w TV

Sobotnie derby Turynu będzie oczywiście można obejrzeć w telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 18:00, będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Torino – Juventus, transmisja online

Spotkanie Torino – Juventus można obejrzeć za pośrednictwem internetu na kilka sposobów. My przedstawiamy dwa najciekawsze. Pierwszą opcją jest zupełnie darmowa transmisja w usłudze STS TV. Jedyne co musisz zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji jest zarejstrowanie konta w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagranie dowolnego zakładu w ciągu 24 godzin przed transmisją.

Drugą z polecanych przez nas opcji jest skorzystanie z bardzo atrakcyjnej promocji na usługę CANAL+ online. Za półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy teraz tylko 240 zł. To o aż 144 zł mniej od ceny w standardowej ofercie z subskrypcją odnawianą co miesiąc. Aby skorzystać z tej oferty wystarczy zarejestrować się w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Dostępne warianty:

Pakiet CANAL+ na 6. miesięcy – 198 zł (zamiast 294 zł w standardowej ofercie)

Pakiet CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium na 6. miesięcy – 288 zł (zamiast 284 zł w standardowej ofercie)

Torino – Juventus, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy dają Juventusowi tylko nieco większe szanse od Torino na zwycięstwo w sobotnim spotkaniu. Kursy na wygraną Starej Damy sięgają 2.60.

Torino Juventus FC 3.00 3.00 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2022 14:05 .

