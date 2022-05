fot. PressFocus Na zdjęciu: Torino - Napoli

Torino – Napoli to pierwszy sobotni mecz w ramach 36. kolejki Serie A. Drużyna Luciano Spallettiego przystąpi do potyczki, chcąc wykonać kolejny krok w kierunku zapewnienia sobie trzeciego miejsca w tabeli na koncie. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze starcia Torino – Napoli w telewizji i online.

Serie A Torino SSC Napoli

Torino FC – SSC Napoli, gdzie oglądać

23 punkty dzielą Torino i Napoli w tabeli Serie A. Po rozegraniu 35 meczów ligowych spotkań Azzurri legitymują się bilansem 70 oczek. Tymczasem bilans turyńczyków to 47 punktów.

Podopieczni Ivana Juricia są od sześciu spotkań bez porażki. Do batalii z Napoli podejdą po wygranym boju z Empoli (3:1). Z kolei drużyna Luciano Spallettigo ma za sobą wygraną potyczkę z Sassuolo (6:1). Tym samym neapolitańczycy wrócili na zwycięski szlak po porażce z Empoli (2:3).

Torino FC – SSC Napoli, transmisja na żywo w TV

Batalia z udziałem Torino i Napoli na Stadio Diego Armando Maradona będzie emitowana w telewizji. Mecz będzie transmitowany na Eleven Sports 1.

Torino FC – SSC Napoli, transmisja za darmo

Nie posiadasz dostępu do platform streamingowych lub telewizji transmitującej starcie Torino – Napoli, a chciałbyś zobaczyć spotkanie “na żywo”? Jest taka możliwość. Na dodatek całkowicie za darmo. Bukmacher Superbet umożliwia śledzenia spotkań Serie A po spełnieniu odpowiednich warunków na swojej stronie internetowej. Aby dostęp do transmisji był dostępny, trzeba spełnić wytyczne. Aby mecz był odblokowany, wystarczy po prostu się zarejestrować. Można to zrobić, klikając na link poniżej. Przy wpisaniu w trakcie rejestracji kodu GOAL można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego, dzięki któremu dostępny będzie darmowy zakład za 34 zł.

Torino FC – SSC Napoli, transmisja online

Starcie na stadionie w Turynie będzie dostępne w popularnych serwisach streamingowych takich jak Canal+ online, czy Polsat Box Go. Ponadto bój Torino – Napoli będzie emitowany na stronie internetowej ElevenSports.pl. Trzeba się liczyć z tym, że każdy z wariantów jest dodatkowo płatny.

Torino FC – SSC Napoli, kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich faworytem potyczki są piłkarze Napoli. Kurs na wiktorię Azzurrich w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 2,05.

