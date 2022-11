PressFocus Na zdjęciu: Xherdan Shaqiri

Gdzie oglądać mecz Szwajcaria – Kamerun? W czwartek rozegrane zostaną cztery ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. W pierwszym z nich zmierzą się jedenastki Szwajcarii i Kamerunu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz w telewizji i online.

Szwajcaria – Kamerun, gdzie oglądać

Mecz Szwajcaria – Kamerun będzie pierwszym pojedynkiem w ramach rywalizacji w grupie G mistrzostw świata. Wyraźnym faworytem tej grupy jest Brazylia i jeżeli nie dojdzie do sensacyjnych rozstrzygnięć to powinna awansować do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. Zdecydowanie ciekawiej zapowiada się rywalizacja za jej plecami.

Nadzieję na zajęcie drugiej lokaty dającej prawy kontynuowania przygody z mundialem po fazie grupowej mają wszystkie trzy pozostałe drużyny. Trudno wskazać jeden zespół, który ma spośród tej trójki największe szanse. Kilka odpowiedzi powinien dać jednak pierwsze czwartkowe spotkanie pomiędzy Szwajcarią i Kamerunem. Sprawdź typy na mecz Szwajcaria – Kamerun.

Szwajcaria – Kamerun, transmisja TV

Spotkanie, które rozegrane zostanie w czwartek (24 listopada) o godzinie 11:00, będzie transmitowane na kanałach TVP2, TVP Sport i TVP 4K. Mecz skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

Szwajcaria – Kamerun, transmisja online

Mecz Szwajcaria – Kamerun będzie można obejrzeć na internetowej stronie sport.tvp.pl. Online mecz obejrzą również abonenci usługi CANAL+ online. Przed rozpoczęciem mistrzostw świata do wszystkich pakietów dołączono bowiem kanały TVP1 i TVP2.

Szwajcaria – Kamerun, kursy bukmacherskie

Nie jest żadnym zaskoczeniem to, jak szanse obu zespołów w środowym meczu widzą bukmacherzy. Według nich zdecydowanym faworytem do wygranej są podopieczni Hansiego Flicka.

Szwajcaria Kamerun 1.77 3.60 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 listopada 2022 23:17 .