Świt – Zagłębie II: gdzie oglądać?

Świt Szczecin jest w tym sezonie zamieszany w walkę o awans do pierwszej ligi. Zajmuje obecnie siódme miejsce i ma tyle samo punktów, co ekipy ze strefy barażowej. W sobotę Świt będzie wyraźnym faworytem domowej rywalizacji z rezerwami Zagłębia Lubin, które są najsłabszą drużyną w całej drugoligowej stawce. Świt liczy, że podtrzyma serię bez porażki, a wręcz bezproblemowo zwycięży to spotkanie.

Mecz Świt Szczecin – Zagłębie II Lubin rozpocznie się o godzinie 12:00. Sprawdź nasze typy.

Świt – Zagłębie II, transmisja TV

Mecz drugiej ligi pomiędzy Świtem Szczecin a rezerwami Zagłębia Lubin nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go obejrzeć wyłącznie w internecie.

Świt – Zagłębie II, transmisja online

Niestety transmisja z meczu Świt – Zagłębie II nie będzie dostępna także drogą internetową.

Świt – Zagłębie II, kto wygra?

Świt – Zagłębie II, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy stawiają Świt Szczecin w roli wyraźnego faworyta. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.74. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia II Lubin jest to 4.10. Kurs na remis wynosi z kolei 3.65. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Przy rejestracji podaj kod promocyjny GOALPL a w nagrodę będziesz mógł postawić ten mecz jako zakład bez ryzyka.

Świt Szczecin Remis Zagłębie II Lubin 1.74 3.65 4.10 1.74 3.65 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2024 12:00 .