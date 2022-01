PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Swindon – Manchester City: transmisja za darmo oraz stream online. Mistrzowie Anglii przystępują do rywalizacji o kolejne trofeum w tym sezonie. W spotkaniu trzeciej rundy Pucharu Anglii zmierzą się na wyjeździe ze Swindon Town. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w Polsce. Prezentujemy również sposób, dzięki któremu dzisiejszy mecz będzie można obejrzeć zupełnie za darmo.



Swindon Puchar Anglii

07.01.2022 21:00 County Ground

Manchester City

Mecz Manchesteru City dzisiaj, gdzie oglądać

Bez Josepa Guardioli na trenerskiej ławce Manchester City rozpocznie rywalizację o Puchar Anglii w sezonie 2021/22. Hiszpański szkoleniowiec nie będzie mógł poprowadzić swojego zespołu z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Jednak nawet bez niego Obywatele nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa i zameldowaniem się w kolejnej rundzie.

Rywalem pewnie zmierzającego po kolejny mistrzowski tytuł Manchesteru City będzie ekipa Swindon Town, która aktualnie występuje na czwartym poziomie rozgrywkowym w Anglii – League Two. Dla gospodarzy piątkowego meczu możliwość zmierzenia się z jednym z najlepszych zespołów na świecie jest niewątpliwie wielkim wydarzeniem, nawet jeżeli goście przystąpią do tego meczu w mocno rezerwowym składzie.

W składzie mistrzów Anglii powinniśmy obejrzeć od pierwszej minuty kilku etatowych dublerów. Goście dysponują jednak na tyle silną kadrą, że zwycięstwo jest ich obowiązkiem. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Swindon – Manchester City.

Mecz Manchesteru City dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Pucharu Anglii w Polsce dysponuje stacja Eleven Sports, która zaplanowała także transmisję z dzisiejszego meczu Manchesteru City. Spotkanie będziemy mogli obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 1, a transmisja rozpocznie się o godzinie 21:00. Pojedynek skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński.

Swindon – Manchester City, transmisja online

Wszystkie spotkania, które pokazuje stacja Eleven Sports można również obejrzeć “na żywo” na jej internetowej stronie elevensports.pl. Konieczne jest jednak wykupienie pakietu. Jest jednak także inny sposób, dzięki któremu mecz Swindon – Manchester City będziemy mogli obejrzeć zupełnie za darmo. Transmisja będzie dostępna na internetowej stronie bukmachera STS. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby mieć do niej dostęp.

Swindon – Manchester City: transmisja na żywo za darmo

Spotkania Pucharu Anglii na swojej platformie STS TV zupełnie za darmo dla swoich klientów udostępnia największy bukmacher w Polsce – STS zakłady bukmacherskie. Aby uzyskać dostęp do transmisji z piątkowego spotkania Swindon – Manchester City trzeba spełnić dwa proste warunki. Pierwszym jest zarejestrowanie konta w STS, co możecie uczynić klikając poniższy link, a drugim zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu. To wszystko!

Swindon – Manchester City, kursy bukmacherskie

Manchester City jest murowanym faworytem do zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Takie zdania są również bukmacherzy, co widać po oferowanych przez nich kursach na ten mecz.

Swindon Manchester City 15.0 7.75 1.18 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7. stycznia 2022 14:30 .

