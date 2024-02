IMAGO/Noushad Thekkayil/NurPhoto Na zdjęciu: Iga Świątek

Dzisiejszy mecz Świątek, transmisja na żywo

Iga Świątek kontynuuje zwycięską passę. Po wygraniu turnieju w Doha, teraz kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w Dubaju. W czwartkowe popołudnie Polka zagra o półfinał, a jej rywalką będzie Qinwen Zheng. Chinka obecnie zajmuje siódme miejsce w rankingu WTA. Do ćwierćfinałowej rywalizacji w roli zdecydowanej faworytki przystąpi jednak Świątek.

Czwartkowy mecz będzie już szóstym pojedynkiem obu zawodniczek w historii. Bilans dotychczasowych spotkań jest fantastyczny dla Świątek, która wygrała wszystkie pięć meczów. W tym roku zagrają ze sobą po raz drugi. Pierwsze starcie miało miejsce w ramach United Cup. Świątek wygrała pewnie 6:2, 6:3.

Mecz Świątek – Zheng rozegrany zostanie w czwartek (22 lutego). Według planu dnia spotkanie nie rozpocznie się przed godziną 16:00.

Świątek – Zheng, transmisja w TV

Mecz Świątek – Zheng będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Ćwierćfinałowe spotkanie będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale CANAL+ Sport.

Świątek – Zheng: transmisja online

Mecz o awans do półfinału turnieju w Dubaju, w którym Świątek zmierzy się z Zheng, będzie do obejrzenia także w usłudze STS TV. Dostęp do usługi może uzyskać każdy, kto spełni dwa proste warunki.

Świątek – Zheng, typ kibiców

Świątek – Zheng, kursy bukmacherskie

Choć obie zawodniczki w rankingu WTA dzieli zaledwie sześć pozycji, bukmacherzy nie dają rywalce Igi Świątek większych szans na odniesienie zwycięstwa. Kurs w STS na wygraną Polki wynosi 1.16.

Iga Świątek Qinwen Zheng 1.16 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2024 10:12 .

Gdzie oglądać mecz Świątek – Zheng? Transmisja z meczu Świątek – Switolina będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport oraz w usłudze STS TV. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Zheng? Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (22 lutego) około godziny 16:00 polskiego czasu.

