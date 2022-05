PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Zheng: transmisja za darmo. Reprezentantka Polski nie zamierza się zatrzymywać i pewnie kroczy w kierunku finału French Open. W poniedziałek Igę Świątek czeka mecz o awans do ćwierćfinału. Podopieczni jak do wcześniejszych, przystąpi do niego w roli zdecydowanego faworyta. Sprawdź gdzie obejrzysz mecz oraz jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji “na żywo”. Zobacz o której gra Świątek.

O której godzinie gra dzisiaj Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek w ostatnich miesiącach nie ma sobie równych i kontynuuje niesamowitą passę zwycięstw. W poniedziałek zagra o swoje 32. zwycięstwo z rzędu, które da jej awans do ćwierćfinału French Open 2022. Rywalką Polki będzie zajmująca obecnie 74. miejsce w rankingu WTA Qinwen Zheng.

19-letnia Chinka w tym turnieju zaprezentowała się już z bardzo dobrej strony, eliminując w dwóch poprzednich rundach uznane zawodniczki – Simonę Halep (2:6, 6:2, 6:1) i Alize Cornet (6:0, 3:0 krecz). Teraz będzie miała okazję sprawdzić swoje umiejętności z rok starszą liderką światowego rankingu. Będzie to ich pierwszy pojedynek w historii.

Mecz w ramach czwartej rundy French Open rozegrany zostanie w poniedziałek (30 maja) na korcie centralnym imienia Philippe’a Chatriera. Spotkanie odbędzie się jako trzecie w kolejności, co sprawia, że trudno wskazać dokładną godzinę jego rozpoczęcia. Nie należy jednak spodziewać się, aby pojedynek rozpoczął się przed godziną 15:30.

Świątek – Zheng, transmisja w TV

Mecz, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału turnieju na kortach Rolanda Garrosa, będzie można obejrzeć “na żywo” na jednym z kanałów Eurosportu. Jest możliwość także uzyskania darmowego dostępu do internetowej transmisji. O szczegółach piszemy poniżej.

Świątek – Zheng, transmisja za darmo

Rywalizację we French Open można śledzić na internetowej stronie bukmachera STS, który transmisje ze wszystkich spotkań udostępnia zupełnie za darmo wszystkim swoim klientom. Aby otrzymać dostęp do takiej transmisji należy spełnić dwa warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

