PressFocus Na zdjęciu: Iga Świątek

Świątek – Gauff: transmisja za darmo finału French Open. 21-letnia Polska stanie w sobotę przed szansą wygrania swojego drugiego turnieju wielkoszlemowego w karierze i po raz drugi zwycięstwa na kortach Rolanda Garrosa. W finale zmierzy się ze świetnie prezentującą się podczas tego turnieju Amerykanką Coco Gauff. Zobacz gdzie obejrzysz mecz Świątek – Gauff w telewizji oraz jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji. Sprawdź o której gra Świątek.

O której godzinie gra Iga Świątek? Transmisja na żywo

Iga Świątek w półfinałowym spotkaniu pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę, odnosząc tym samym 34. zwycięstwo z rzędu. W sobotę stanie przed szansą wyrównania rekordu Venus Williams, który Amerykanka ustanowiła w 2000 roku. Polka do finałowej rywalizacji przystąpi w roli faworytki, ale nie może lekceważyć swojej rywalki, która do finału dotarła nie przegrywając żadnego seta.

18-letnia Coco Gauff, która zajmuje obecnie 23. miejsce w rankingu WTA, do turnieju przystąpiła rozstawiona z numerem 18. Dla młodej Amerykanki będzie to trzecia okazja w karierze do zmierzenia się z reprezentantką Polski. Oba dotychczasowe mecze zakończyły się wygraną Świątek, która ograła Gauff w ubiegłym roku podczas turnieju w Rzymie, a kilka tygodni temu rozprawiła się z nią w Miami.

Finałowe spotkanie odbędzie się oczywiście na korcie centralnym imienia Philippe’a Chatriera. Rozpoczęcie meczu zaplanowane jest na godzinę 15:00.

Finał: Świątek – Gauff, transmisja w TV

Finał French Open pomiędzy Igą Świątek i Coco Gauff oczywiście będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 15:00, będzie transmitowany na kanałach TVN i Eurosport 1. Poniżej przedstawiamy również sposób, który pozwala na obejrzenie meczu zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu,.

Finał: Świątek – Gauff, transmisja za darmo

Mecz Świątek – Gauff zupełnie za darmo będzie można obejrzeć na internetowej stronie bukmachera Superbet. Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji jest posiadanie zarejestrowanego konta.Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL poza dostępem do transmisji, będzie można skorzystać także z promocji, która pozwala postawić zakład na wygraną Świątek po niesamowitym kursie 100.00.

Kurs 100.00 na zwycięstwo Świątek we French Open

Bukmacher Superbet przygotował bardzo ciekawą promocję dla osób, które zarejestrują konto podając kod promocyjny GOAL. Umożliwia ona postawienie zakładu na wygraną Igi Świątek po bardzo wysokim kursie 100.00.

Jak skorzystać z promocji?

Dokonaj rejestracji konta w Superbet podając kod promocyjny GOAL Dokonaj pierwszego depozytu o minimalnej wartości 50 zł Pierwszy zakład pojedynczy postaw wygraną Igi Świątek w finale French Open. Minimalna kwota zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się wygrany otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz extra bonus o wartości 200 zł

Szczegóły promocji oraz warunki obrotu znajdziesz na stronie Superbet.

Kiedy gra finał Świątek?

Finał French Open 2022, w którym Iga Świątek zagra z Coco Gauff, odbędzie się w sobotę (4 czerwca). Początek meczu, który rozegrany zostanie na korcie centralnym zaplanowany jest na godzinę 15:00.

Gdzie oglądać mecz Świątek – Gauff w finale French Open? Finał French Open Świątek – Gauff będzie można obejrzeć na kanałach Eurosport 1 i TVN, a także za pośrednictwem internetu na stornie bukmachera STS po spełnieniu dwóch warunków. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Gauff? Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę (4 czerwca).

