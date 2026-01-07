Superpuchar Hiszpanii 2026: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Superpuchar Hiszpanii 2026 odbędzie się w dniach 7-11 stycznia. Sprawdź, gdzie oglądać nadchodzące mecze. Niewykluczone, że w finale dojdzie do El Clasico.

Superpuchar Hiszpanii, gdzie obejrzeć?

W dniach 7–11 stycznia rozegrany zostanie turniej o Superpuchar Hiszpanii. W półfinałach FC Barcelona stanie naprzeciw Athletiku Bilbao, z kolei Real Madryt zmierzy się z Atletico Madryt. Triumfatorzy tych spotkań awansują do finału, w którym może dojść do pierwszego w tym roku El Clasico. Wszystkie mecze w ramach Superpucharu Hiszpanii będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online.

Superpuchar Hiszpanii, transmisja w TV

Transmisję meczów o Superpuchar Hiszpanii w Polsce zapewnia stacja Eleven Sports. Zarówno oba półfinały, jak i finał turnieju będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1.

Superpuchar Hiszpanii, transmisje za darmo

Mecze Superpucharu Hiszpanii będzie można również oglądać za darmo za pośrednictwem usługi STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Superpuchar Hiszpanii, terminarz

7 stycznia (środa)

20:00 FC Barcelona – Athletic Bilbao

8 stycznia (czwartek)

20:00 Real Madryt – Atletico Madryt

11 stycznia (niedziela)

20:00 mecz finałowy

