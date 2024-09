Stal Stalowa Wola – Wisła Płock: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (14.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Stal Stalowa Wola – Wisła Płock, gdzie oglądać?

Stal Stalowa Wola znajduje się na samym dnie tabeli Betclic 1. Ligi. Drużyna Ireneusza Pietrzykowskiego zainkasowała dotychczas jeden punkt. Na drugim biegunie jest Wisła Płock, która w swoim dorobku ma 17 punktów. Tuż przed przerwą na kadrę Nafciarze bezbramkowo zremisowali z GKS-em Tychy.

Stal Stalowa Wola – Wisła Płock, transmisja w TV

Mecz Stali Stalowej Woli z Wisłą Płock nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji.

Stal Stalowa Wola – Wisła Płock, transmisja online

Sobotnie spotkanie między Stalą Stalowa Wola a Wisłą Płock będzie do obejrzenia na stronie internetowej tvpsport.pl oraz aplikacji TVP Sport. Mecz skomentują Jan Sławiński oraz Bartłomiej Kalinkowski.

Mecze Betclic 1. Ligi można śledzić również dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do starcia, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

Stal Stalowa Wola – Wisła Płock, kto wygra?

Stal Stalowa Wola – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniej rywalizacji jest Wisła Płock. Kurs na zwycięstwo gości wynosi około 1.62. Tymczasem triumf Stali Stalowa Wola Wola został wyceniony na mniej więcej 4.82. Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Sprawdź jak działa kod promocyjny do Betclic, który umożliwia postawienie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grę bez podatku w Betclic.

Stal Stalowa Wola Wisła Płock 4.82 3.93 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2024 06:19 .

Gdzie obejrzeć mecz Stal Stalowa Wola – Wisła Płock? Mecz będzie dostępny na stronie internetowej tvpsport.pl, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz w usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się spotkanie Stal Stalowa Wola – Wisła Płock? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (14 września) o godzinie 14:30.

