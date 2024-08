fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kacper Chełmecki (z prawej)

Stal – Pogoń: gdzie oglądać?

Stal Stalowa Wola oraz Pogoń Siedlce poszukają w sobotę swojej pierwszej ligowej wygranej. Beniaminkowie mają na koncie po jednym punkcie i zajmują dwie ostatnie lokaty w tabeli. Bezpośredni mecz w Stalowej Woli może okazać się kluczowy w kontekście rywalizacji o utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy. Pogoń przystąpi do niego po czterech przegranych z rzędu.

Spotkanie Stal Stalowa Wola – Pogoń Siedlce rozpocznie się w sobotę o godzinie 14:30. Sprawdź typy na ten mecz.

Stal – Pogoń, transmisja w TV

Prawa do transmisji rozgrywek Betclic 1. Liga posiada stacja TVP Sport. Spotkanie Stali Stalowa Wola z Pogonią Siedlce nie będzie jednak transmitowane w tradycyjnej telewizji.

Stal – Pogoń, transmisja online

Sobotni mecz Stali Stalowa Wola z Pogonią Siedlce będzie można śledzić wyłącznie w internecie dzięki stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej. Co więcej, transmisje tego meczu przeprowadzi również Betclic TV. Dostęp do usługi można uzyskać, zakładając konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL.

Stal – Pogoń, kto wygra?

Stal – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają gospodarzy za faworyta sobotniego meczu. Kurs na wygraną Stali Stalowa Wola wynosi 2.05. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Pogoni Siedlce jest to 3.20. Kurs na remis wynosi za to 3.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Stal Stalowa Wola Pogoń Siedlce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2024 08:52 .

Gdzie oglądać mecz Stal Stalowa Wola – Pogoń Siedlce? Spotkanie będzie transmitowane w w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Stal Stalowa Wola – Pogoń Siedlce? Mecz zostanie rozegrany w sobotę (24 sierpnia) o godzinie 14:30.

