FC St. Gallen Śląsk Wrocław Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 sierpnia 2024 08:09 .

St. Gallen – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać?

Kolejna runda eliminacji Ligi Konferencji Europy i trudny rywal dla Śląska Wrocław. Zespół Jacka Magiery w środowy wieczór zmierzy się z ekipą St. Gallen. Szwajcarzy przed tą rywalizacją stawiani są w roli faworyta nie tylko do wygrania tego meczu, ale i awansu, dlatego też zadanie, jakie czeka drużynę z PKO Ekstraklasy z pewnością nie będzie należało do najłatwiejszych. O tym, co warto postawić w tym meczu przekonacie się z naszej zapowiedzi. Typy, kursy oraz przewidywania na mecz St. Gallen – Śląsk Wrocław.

St. Gallen – Śląsk Wrocław: transmisja w TV

Mecz, który odbędzie się w środowy wieczorem będzie transmitowany w telewizji. Prawa do pokazywania meczów eliminacji europejskich pucharów ma Polsat, który zdecydował, że to starcie dostępne będzie do oglądania na antenie Polsatu Sport 3 oraz TV4. Rywalizację skomentują Paweł Ślęzak i Andrzej Niedzielan.

St. Gallen – Śląsk Wrocław: stream online

Nadchodzące spotkanie eliminacji Ligi Konferencji Europy będzie można śledzić także w internecie. A dokładnie na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać również na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

St. Gallen – Śląsk Wrocław: kto wygra?

St. Gallen – Śląsk Wrocław: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem do wygrania tego meczu i to zdecydowanym jest ekipa FC St. Gallen. Zespół ze Szwajcarii traktowany jest jako pewny kandydat do zwycięstwa i kurs na to wynosi około 1.54. Z kolei remis tego wieczoru wyceniany jest na 4.28. Trzy punkty przywiezione do Wrocławia stawiamy po kursie 6.20.

St. Gallen – Śląsk Wrocław: Gdzie obejrzeć mecz? Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. St. Gallen – Śląsk Wrocław: Kiedy odbędzie się spotkanie? Mecz odbędzie się w środę 7 sierpnia 2024 o godzinie 20:30.

