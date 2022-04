fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Napoli – Sassuolo to jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów 35. kolejki Serie A. Obie drużyny słyną z ofensywnej gry, co może być prognostykiem ciekawego boju. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu Napoli – Sassuolo w TV i online.

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Sassuolo 1.49 5.20 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2022 09:54 .

SSC Napoli – US Sassuolo, gdzie oglądać

Napoli i Sassuolo w tabeli Serie A dzieli różnica 21 punktów. Azzurri walczą o to, aby przypieczętować swój awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Czarno-zieloni nie są natomiast zagrożenie spadkiem z ligi, a i występy w europejskich pucharach są perspektywą nie do zrealizowania w tym sezonie.

Napoli ma zamiar zmazać na swoim stadionie plamę po nieudanym występie z Empoli (2:3). Tymczasem Sassuolo chce wrócić na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach kolejno z Cagliari (0:1) i Juventusem (1:2). W pierwszym starciu w tej kampanii z udziałem neapolitańczyków i Czarno-zielonych miał miejsce wynik 2:2.

SSC Napoli – US Sassuolo, transmisja na żywo w TV

Rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona będzie do obejrzenia w telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 2. Mecz skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

SSC Napoli – US Sassuolo, transmisja za darmo

Bardzo ciekawie zapowiadająca się potyczka 35. kolejki Serie A będzie do obejrzenia całkowicie za darmo na stronie internetowej STS. Mecz będzie dostępny oczywiście “na żywo”. Aby móc śledzić transmisję trzeba tylko spełnić konkretne warunki. Po pierwsze należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera STS. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Napoli – Sassuolo zostanie odblokowana.

SSC Napoli – US Sassuolo, transmisja online

Rywalizację na Stadio Diego Armando Maradona będzie można zobaczyć w serwisach streamingowych takich jak Canal+ online, czy Polsat Box Go. Ponadto spotkanie Napoli – Sassuolo będzie emitowane na stronie internetowej ElevenSports.pl. Każda z opcji jest dostępna po opłaceniu konkretnego abonamentu.

SSC Napoli – US Sassuolo, kursy bukmacherskie

Drużyna Luciano Spallettiego przystąpi do starcia z zespołem z Reggio Emilia w roli zdecydowanego faworyta według bukmacherów. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Azzurrich ustaliły na 1,49.

