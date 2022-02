fot. PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Sporting – Man City to jeden z dwóch wtorkowych meczów w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przedstawiciel Premier League podejdzie do tej potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Niemniej drużyna z Portugalii ma nadzieję, że pokrzyżuje plany gigantowi. W tym materiale dowiesz się, gdzie transmisję z meczu Sporting – Man City można zobaczyć w telewizji i online.



Sporting Liga Mistrzów

15.02.2022 21:00 Estadio José Alvalade

Man City

Sporting – Man City, gdzie oglądać

Obie ekipy po raz ostatni miały okazję rywalizować ze sobą w marcu 2012 roku. Wówczas po niezwykle emocjonującym starciu górą był Manchester City (3:2). W pierwszym spotkaniu w ramach 1/8 finału Ligi Europy wówczas szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił Sporting (1:0).

Lizbończycy podejdą do wtorkowego starcia po zremisowanym hicie z FC Porto (2:2). Ogólnie Sporting jest bez porażki od pięciu meczów, w których zaliczył cztery zwycięstwa i jeden podział punktów.

Podopieczni Josepa Guardioli mają z kolei za sobą przekonującą wiktorię nad Norwich City (4:0). Ogólnie Man City wygrał trzy ostatnie spotkania z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Po raz ostatni z placu gry na tarczy Obywatele schodzili 7 grudnia minionego roku, gdy ulegli RB Lipsk (1:2).

Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz Sporting – Man City.

Sporting – Man City transmisja na żywo w TV

Potyczkę Sporting – Man City będzie można oczywiście zobaczyć w telewizji. Transmisja ze spotkania Sporting – Man City będzie przeprowadzona na antenie Polsat Sport Premium 2 od godziny 20:50. Wstęp do meczu zacznie się już od 20:15.

Sporting – Man City, transmisja online

Posiadaczem praw do pokazywania spotkań Ligi Mistrzów w Polsce ma Grupa Polsat, która transmisje z elitarnych rozgrywek przeprowadza na dedykowanych do tego antenach Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2, a także uruchamianych w razie potrzeby programach PPV. W sieci natomiast spotkania Ligi Mistrzów można śledzić dzięki platformie Polsat Boź Go.

Dzięki promocji naszego partnera zakładów bukmacherskich Fuksiarz można korzystać przez 30 dni z pakietu sportowego na tej platformie bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy, że spełnisz kilka prostych warunków. Przede wszystkim zarejestruj konto na stronie bukmachera. Później doładuj konto na swoim koncie do 48 godzin kwotą minimum 50 złotych, którą możesz przeznaczyć na grę. Po spełnieniu tych wytycznych otrzymasz dostęp do pakietu sportowego na platformie Polsat Box Go.

Sporting – Man City, kursy bukmacherskie

Starcie na Jose Alvalade zapowiada się bardzo ciekawie, mimo że eksperci przed tym spotkaniem większe szanse na zwycięstwo dają mistrzom Premier League. STS zakłady bukmacherskie kurs na wygraną Obywateli oszacował na zaledwie 1,33. Tymczasem wariant z ewentualną wiktorią lizbończyków to z kolei aż 9,75 w Superbet zakłady bukmacherskie.