Sporting – FC Porto: gdzie oglądać? Mecz FC Porto dzisiaj: transmisja (03.03.2026)

Sporting – FC Porto: gdzie oglądać za darmo?
Mecz Sporting – FC Porto możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania Taça de Portugal po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.
Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.
Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Sporting – FC Porto:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Sporting – FC Porto.
Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Spotkanie możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat abonamentowych.
Sporting – FC Porto: gdzie obejrzeć?
Pierwszy mecz półfinału Pucharu Portugalii pomiędzy Sportingiem a FC Porto zostanie rozegrany we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 21:45 na Estádio José Alvalade w Lizbonie. Stawką spotkania będzie zrobienie pierwszego kroku w kierunku wielkiego finału Taça de Portugal. Transmisja online dostępna będzie od godziny 21:40 w serwisie TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV oraz HbbTV, natomiast skrót i emisja w telewizji na kanale TVP Sport zaplanowane są od 23:45.
Sporting – FC Porto: stream online
Stream online z meczu Sporting – FC Porto dostępny będzie bezpłatnie na stronie TVPSPORT.PL oraz w aplikacji TVP Sport. Alternatywnie spotkanie można oglądać w STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice mogą śledzić portugalski klasyk na żywo na dowolnym urządzeniu, niezależnie od miejsca pobytu.
Darmową transmisję meczu Sporting – FC Porto można oglądać w STS TV po rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu, a także bezpłatnie w serwisie TVPSPORT.PL oraz aplikacji TVP Sport.
Mecz Sporting – FC Porto odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 21:45.
Transmisja meczu Sporting – FC Porto będzie dostępna online w TVPSPORT.PL od 21:40, natomiast emisja w telewizji na kanale TVP Sport rozpocznie się o 23:45.
