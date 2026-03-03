Sporting – FC Porto: gdzie oglądać? Mecz FC Porto dzisiaj: transmisja (03.03.2026)

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski (FC Porto - Rio Ave)

Sporting – FC Porto: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Sporting – FC Porto możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania Taça de Portugal po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Sporting – FC Porto:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Sporting – FC Porto.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Spotkanie możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat abonamentowych.

Sporting – FC Porto: gdzie obejrzeć?

Pierwszy mecz półfinału Pucharu Portugalii pomiędzy Sportingiem a FC Porto zostanie rozegrany we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 21:45 na Estádio José Alvalade w Lizbonie. Stawką spotkania będzie zrobienie pierwszego kroku w kierunku wielkiego finału Taça de Portugal. Transmisja online dostępna będzie od godziny 21:40 w serwisie TVPSPORT.PL, aplikacji mobilnej, Smart TV oraz HbbTV, natomiast skrót i emisja w telewizji na kanale TVP Sport zaplanowane są od 23:45.

Sporting – FC Porto: stream online

Stream online z meczu Sporting – FC Porto dostępny będzie bezpłatnie na stronie TVPSPORT.PL oraz w aplikacji TVP Sport. Alternatywnie spotkanie można oglądać w STS TV po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł. Dzięki temu kibice mogą śledzić portugalski klasyk na żywo na dowolnym urządzeniu, niezależnie od miejsca pobytu.

Gdzie oglądać mecz Sporting – FC Porto za darmo? Darmową transmisję meczu Sporting – FC Porto można oglądać w STS TV po rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu, a także bezpłatnie w serwisie TVPSPORT.PL oraz aplikacji TVP Sport. Kiedy mecz Sporting – FC Porto? Mecz Sporting – FC Porto odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 21:45. Sporting – FC Porto: gdzie transmisja TV? Transmisja meczu Sporting – FC Porto będzie dostępna online w TVPSPORT.PL od 21:40, natomiast emisja w telewizji na kanale TVP Sport rozpocznie się o 23:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.