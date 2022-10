Pressfocus Na zdjęciu: Fabio Vieira

Southampton – Arsenal: transmisja w TV i stream online. Arsenal bez względu na wynik meczu Manchesteru City wiedział, że jak na razie nikt nie odbierze mu fotela lidera tabeli. W niedzielę Kanonierzy zmierzą się na wyjeździe z Southamptonem, który daleki jest od optymalnej dyspozycji.

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Arsenal 6.20 4.50 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2022 07:34 .

Southampton – Arsenal, gdzie oglądać

Od kilku sezonów Southampton niemal do końca ligowych rozgrywek musi drżeć o utrzymanie w Premier League. Kiepskie transfery wąska kadra doprowadziły do tego, że obecnie Święci okupują strefę spadkową i trudno może być im się z niej wygrzebać.

W znakomitych humorach do niedzielnej rywalizacji przystąpią piłkarze Arsenalu. Kanonierzy utrzymują się od kilku kolejek na czele tabeli ligi angielskiej, a kibice uwierzyli, że to może być wreszcie ten rok. Mikel Arteta ma mocną kadrę, a także wyniki, by móc powalczyć w tym sezonie o mistrzostwo Anglii.

U nas znajdziecie typy na mecz Southampton – Arsenal.

Southampton – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Starcie Southamptonu z Arsenalem obejrzycie jedynie na Viaplay. Oznacza to, że nie będzie ono dostępne w polskiej telewizji.

Southampton – Arsenal, transmisja online

Mecz jak już wspomnieliśmy, obejrzycie w Internecie. Dostępny on będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu usług platformy streamingowej Viaplay

Drugą opcję jest obejrzenie meczu dzięki usłudze CANAL+ online

Southampton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego starcia są Kanonierzy. Kursy na ich zwycięstwo są stosunkowo niskie. Pokazuje to, jak dobre wrażenie w ostatnich meczach wywarli podopieczni Mikela Artety.

Gdzie można obejrzeć mecz Southampton – Arsenal? Niedzielne starcie Świętych z Kanonierami można obejrzeć jedynie online na platformie Viaplay. Kiedy jest mecz Southampton – Arsenal? Spotkanie zostało zaplanowane na niedzielę (23 października) o godzinie 15:00

