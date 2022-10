Southampton – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Southampton – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. Southampton obrał już na początku sezonu kurs na Championship i wielce prawdopodobne, że do ostatnich kolejek ligowych będzie w tym sezonie walczył o utrzymanie. W niedzielę podejmie u siebie lidera tabeli, dla którego jest tylko płotką w walce o mistrzostwo.

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Arsenal 5.80 4.40 1.58 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2022 21:29 .

Southampton – Arsenal, typy i przewidywania

Do meczu z Arsenalem podopieczni Ralpha Hassenhutla przystępować będą ze strefy spadkowej. I trudno nie stwierdzić, że niestety na to zasługują. Od kilku lat w grze Southamptonu nie widać progresu, a drużyna ociera się o spadek. Brak odpowiednich wzmocnień i kiepskie finansowanie doprowadziły Świętych na skraj, a sytuację jeszcze stara się ratować jakoś austriacki szkoleniowiec. Trener, mając do dyspozycji taką, a nie inną kadrę i tak wykonuje przy St. Mary’s Stadium.

Wszystko wskazuje na to, że Arsenal ma wreszcie na tyle silną i zdyscyplinowaną kadrę, że może walczyć o mistrzostwo Anglii. Przed startem 13. kolejki, Kanonierzy wyprzedzają w tabeli ligowej Manchester City o cztery punkty. Obywatele potknęli się już kilka razy, co skrzętnie wykorzystują podopieczni Mikela Artety. Zespół jest w dobrej formie i ma obecnie znakomitą passę ośmiu kolejnych zwycięstw. W ubiegłym sezonie Southampton postawił się Arsenalowi, dlatego w niedzielę zespół będzie miał coś do udowodnienia. Nasz typ: Wygrana Arsenalu.

Southampton – Arsenal, ostatnie wyniki

Święci nie mogą się pochwalić zbyt dobrymi rezultatami w ostatnim czasie. Wygrać udało im się jedynie w poprzedniej kolejce – 1:0 z Bournemouth. Oprócz tego remis z West Hamem i trzy kolejne porażki z Aston Villą, Evertonem i Manchesterem City. Southampton strzela mało bramek i to jeden z ich większych problemów w kampanii 2022/23.

Bilans poprzednich pięciu meczów Arsenalu jest natomiast niemal nieskazitelny. Kanonierzy wygrywają wszystkie starcia, choć ostatnio brakowało im nieco argumentów z przodu. Zwycięzców się nie ocenia, dlatego poprzestaniemy na docenianiu ich passy. Niewykluczone, że w niedzielę zostanie ona przedłużona do dziewięciu kolejnych wygranych.

Southampton – Arsenal, sytuacja kadrowa

Trener Hassenhutl na pewno na mecz z Arsenalem nie odzyska kilku ważnych zawodników. Z powodu kontuzji z kadry wypadli Bella-Kotchap, Livramento, Maitland-Niles i Walker-Pieters. Oprócz tego niepewny jest również występ Lavii.

Na do końca komfortową sytuację kadrową nie może liczyć Arteta. Od dłuższego czasu niedostępni do gry są Elneny i Smith Rowe, a problem po ostatnim spotkaniu zgłaszał Bukayo Saka. Prawdopodobnie wykurować na starcie z Southamptonem nie zdąży się wciąż Aleksandr Zinchenko.

Southampton – Arsenal, historia

W ubiegłym sezonie Southampton na własnym stadionie sprawił niemałą niespodziankę, wygrywając z Arsenalem 1:0 po golu Jana Bednarka. Kanonierzy wyraźnie wówczas przeważali, jednak to Święci zanotowali komplet punktów. Wcześniej jednak wygrali pewnie w Londynie 3:0. Patrząc ogółem, Southamptonowi w ostatnich latach parę razy udało się urwać punkty ekipie Mikela Artety. W tej statystyce mogą upatrywać jakichś szans w niedzielne popołudnie.

Southampton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Goście są wyraźnym faworytem niedzielnego starcia. Typ na wygraną Arsenalu to ok. 1.60, przy linii aż 5.95 na zwycięstwo Southamptonu. Wysoko również wyceniany jest remis – na 4.30. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Southampton – Arsenal, przewidywane składy

Southampton: Bazunu – Armstrong, Caleta-Car, Salisu, Perraud – Elyounoussi, Ward-Prowse, Maitland-Niles – Aribo, Adams, Armstrong

Arsenal: Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu – Partey, Xhaka, Saka – Odegaard, Martinelli, Jesus

Southampton – Arsenal, transmisja

Mecz Southamptonu z Arsenalem transmitowany będzie na antenie Viaplay. Początek spotkania zaplanowany został na niedzielę 23 października o godzinie 15:00.

