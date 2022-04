PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

Southampton – Arsenal: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w ten weekend gracze Kanonierów spróbują powrócić na zwycięskie tory po dwóch porażkach z rzędu. Na drodze londyńczyków stanie Southampton. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

St. Mary’s Stadium Premier League Southampton Arsenal 3.70 3.70 2.07 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 10:00 .

Southampton – Arsenal, gdzie oglądać

Jeszcze miesiąc temu Arsenal był głównym faworytem do zajęcia czwartego miejsca w Premier League na koniec sezonu. Trzy porażki w czterech ostatnich kolejkach, w połączeniu ze świetną formą Tottenhamu, zrewidowały jednak te poglądy. Obecnie Kanonierzy piastują piątą lokatę ze stratą trzech punktów do odwiecznych rywali. Na korzyść ekipy Mikela Artety przemawia jednak fakt, iż rozegrała o jeden mecz mniej. Jeśli jednak londyńczycy marzą o powrocie do Ligi Mistrzów, muszą w sobotę wywieźć komplet oczek z St Mary’s Stadium.

Rywal do przełamania wydaje się wymarzony. Święci nie wygrali w lidze od końcówki lutego. Na pięć ostatnich spotkań przegrali cztery i jeden zremisowali.

Southampton – Arsenal, transmisja na żywo w TV

Sobotnie starcie obejrzysz na Canal+ Premium.

Southampton – Arsenal, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również weekendowego pojedynku Świętych z Kanonierami. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Southampton – Arsenal, transmisja online

Rzecz jasna, mecz możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Musisz jedynie wejść na stronę canalplus.com i wykupić odpowiedni abonament.

Southamtpon – Arsenal, kursy bukmacherskie

To Kanonierzy są wyraźnym faworytem sobotniego spotkania.

