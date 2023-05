PressFocus Na zdjęciu: John Yeboah

Śląsk – Wisła Płock, gdzie oglądać

Znamy już większość rozstrzygnięć kończącego się sezonu PKO BP Ekstraklasy. Wciąż nie znamy jednak ostatniego spadkowicza, który dołączy do Lechii Gdańsk i Miedzi Legnica. Śląsk Wrocław stoi jednak przed właściwie ostatnią szansą na utrzymanie bytu. Wojskowi musieliby zanotować przełamanie w starciu z Wisłą Płock, by wciąż móc wierzyć w pozostanie wśród elity. Nafciarze mają nad rywalami pięć punktów przewagi i z pewnością nie zamierzają sami ryzykować spadkiem z Ekstraklasy – a sobotni rywale są przecież sąsiadami z tabeli. Nawet po ewentualnym zwycięstwie wrocławian trudno będzie wierzyć w sukces ich misji – po raz ostatni wygrali w lidze pod koniec lutego – ale póki piłka pozostaje w grze…

Śląsk – Wisła Płock, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Śląsk – Wisła Płock, transmisja online

Spotkanie PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Przypominamy, że w standardowej ofercie miesięczny koszt pakietu CANAL+ to 49 zł. W przeciągu trzech miesięcy można zatem zaoszczędzić aż 30 złotych!

3×39 zł miesięcznie za pakiet CANAL+ (bez zobowiązań)

Śląsk – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Pomimo fatalnej dyspozycji Śląska, bukmacherzy właśnie w gospodarzach upatrują faworytów nadchodzącego starcia.

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Wisła Płock 2.33 3.50 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 maja 2023 07:51 .

