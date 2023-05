IMAGO / Łukasz Skwiot / Cyfrasport Na zdjęciu: John Yeboah

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Wisła Płock 2.33 3.50 3.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2023 15:01 .

Śląsk Wrocław – Wisła Płock, typy i przewidywania

Śląsk Wrocław musi pokonać Wisłę Płock w spotkaniu 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy, jeśli chce utrzymać się w elicie. Znamy już dwóch spadkowiczów – do Fortuna 1 Ligi powędrują piłkarze Lechii Gdańsk oraz Miedzi Legnica. Wojskowi przed tą serią gier mają pięć punktów straty do bezpiecznego miejsca, które obecnie zajmuje… ich najbliższy rywal, czyli Nafciarze. Zwycięstwo podopiecznych Jacka Magiery podtrzymałoby nadzieję zespołu WKS-u na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wojskowi z reguły dobrze radzą sobie w starciach z Wisłą Płock. Porażka WKS-u będzie dla niego oznaczała definitywny koniec marzeń o utrzymaniu się w PKO BP Ekstraklasie. Motywacji więc nie powinno zabraknąć. Nasz typ: wygrana Śląska Wrocław.

Betfan 2.21 Zwycięstwo Śląska Wrocław Przejdź do BETFAN

Nasz redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – stawia natomiast, że w tym meczu tylko jedna lub żadna z ekip nie trafi do siatki. Typ Kuby: obie drużyny strzelą gola – nie.

Jakub Betfan 2.11 BTTS – nie Przejdź do BETFAN

Śląsk Wrocław – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

W zespole Jacka Magiery zabraknie kontuzjowanych Patryka Janasika i Konrada Poprawy oraz pauzującego za żółte kartki Diogo Verdaski. Jeśli chodzi o Wisłę Płock, to cztery kartoniki uzbierał Rafał Wolski, na którego nie będzie mógł postawić Pavol Stano, a niepewny jest występ Damiana Warchoła.

Śląsk – absencje:

Wisła – absencje:

Śląsk Wrocław – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Ani Śląsk Wrocław, ani Wisła Płock nie jest w dobrej dyspozycji. Obie ekipy drżą o utrzymanie, choć w dużo lepszej sytuacji są Nafciarze, którzy ostatnio bezbramkowo zremisowali ze Stalą Mielec i przegrali 0:2 z Legią Warszawa. WKS w tym samym czasie podzielił się punktami z Jagiellonią Białystok (1:1) oraz uległ Radomiakowi Radom (0:1).

Śląsk Wrocław – Wisła Płock, historia

Jeżeli spojrzymy na pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi drużynami, to na zdecydowanego faworyta wyrasta Śląsk Wrocław. Wojskowi mogą pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu z Nafciarzami (2:1 w 15. kolejce aktualnej kampanii PKO BP Ekstraklasy). W dwóch wcześniejszych meczach padł remis i triumfowała Wisła Płock.

Śląsk Wrocław – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz na Tarczyński Arenie nie ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Śląska Wrocław wynosi mniej więcej 2.25, a typ na zwycięstwo Wisły Płock to około 3.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Śląsk Wrocław – Wisła Płock, przewidywane składy

Śląsk Wrocław – Wisła Płock, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Śląska 67% remisem 33% zwycięstwem Wisły 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Śląska

remisem

zwycięstwem Wisły

Śląsk Wrocław – Wisła Płock, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 49 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 30 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na Tarczyński Arenie w najbliższą sobotę 13 maja o godzinie 15:00.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.