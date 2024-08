Śląsk Wrocław - St. Gallen: transmisja w TV i online. W meczu rewanżowym III rundy eliminacji Ligi Konferencji zespół Jacka Magiery powalczy o awans do następnej fazy. Jednak zadanie jest trudne po porażce w Szwajcarii. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Śląsk - St. Gallen.

Śląsk Wrocław – St. Gallen: gdzie oglądać?

Już w czwartek na na Tarczyński Arenie we Wrocławiu odbędzie się kluczowe starcie rewanżowe III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Śląsk Wrocław zmierzy się z szwajcarskim St. Gallen, starając się odwrócić losy dwumeczu po porażce (0:2) w pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w Szwajcarii.

Pod wodzą trenera Jacka Magiery, wicemistrzowie Polski muszą wykazać się lepszą skutecznością, żeby myśleć o awansie. Śląsk w minionej kolejce PKO Ekstraklasy bezbramkowo zremisował z Widzewem Łódź. Z kolei piłkarze St. Gallen w szwajcarskiej lidze zajmują trzecie miejsce. W ostatni weekend odnieśli skromne zwycięstwo nad Grasshopper Club Zurich (1:0). Zobacz typy oraz kursy na mecz Śląsk – St. Gallen.

Śląsk Wrocław – St. Gallen: transmisja w TV

Mecz Śląsk Wrocław – St. Gallen będzie transmitowany na żywo w telewizji na kanałach Super Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Śląsk Wrocław – St. Gallen: stream online

Dla tych kibiców, którzy preferują oglądanie spotkań za pośrednictwem internetu, transmisja na żywo będzie dostępna na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać również na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Śląsk Wrocław – St. Gallen: sonda

Śląsk Wrocław – St. Gallen: kursy bukmacherskie

Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzesz z kodem GOAL. Według kursów bukmacherskich lekką przewagę ma drużyna St. Gallen. Jeśli postawisz na zwycięstwo Szwajcarów, to takie kursy oscylują od około 2.40 do 2.45. Tymczasem na wygraną Śląska Wrocław kursy wynoszą w przedziale od 2.65 do 2.70.

Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław – St. Gallen? Transmisja będzie dostępna na kanałach Super Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się mecz Śląsk Wrocław – St. Gallen? Mecz odbędzie się w czwartek (15 sierpnia). Pierwszy gwizdek w stolicy Dolnego Śląska rozbrzmi o godzinie 20:30.

