Śląsk - Raków: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Rywalizacja na Tarczyński Arena to bez wątpienia szlagier 17. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz będzie można obejrzeć w internecie i w telewizji.

fot. Imago / Aleksandra Krzemińska / 400mm / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk – Raków, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław tym sezonie walczy o najwyższe cele, a jeszcze pod koniec poprzedniej kampanii rywalizował o utrzymanie do końca sezonu. Gdyby nie fatalna seria Wisły Płock, to Wojskowi spadliby z elity. Do niedzielnej potyczki podejdą natomiast jako lider rozgrywek.

Raków Częstochowa to natomiast aktualny mistrz Polski, mający zamiar w trwającym sezonie powalczyć co najmniej o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Ekipa z Limanowskiego od czterech meczów nie przegrała, notując w nich trzy remisy i zwycięstwo.

Śląsk – Raków, transmisja na żywo w TV

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30.

Śląsk – Raków, transmisja online

Spotkanie na stadionie we Wrocławiu będzie dostępne w internecie. Transmisja z meczu dostępna będzie również dla użytkowników CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać w promocyjnej cenie. Przez pierwsze trzy miesiące miesięczna opłata za dostęp do pakietu z kanałami CANAL+ wynosić będzie tylko 39 zł. Z oferty można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Śląsk – Raków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Śląska 14% Wygraną Rakowa 86% Remisem 0% 14 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Śląska

Wygraną Rakowa

Remisem

Śląsk – Raków, kursy bukmacherskie

Hit kolejki zapowiada się bardzo interesująco. Kurs na zwycięstwo Śląska wynosi 3.40. Z kolei opcja na wygraną Rakowa została oszacowana na 2.32. Remis wyceniono na 3.50.

Śląsk Wrocław Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2023 08:30 .

