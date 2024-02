PressFocus Na zdjęciu: Erik Exposito

Śląsk – Pogoń, gdzie oglądać

Nie ulega wątpliwości, że Śląsk Wrocław był rewelacją rundy jesiennej w PKO BP Ekstraklasie. Wojskowi zakończyli ją na czele tabeli. Na samym starcie rundy rewanżowej podopiecznych trenera Magiery czeka jednak nie lada wyzwanie. Na ich stadion przyjedzie bowiem Pogoń Szczecin. Portowcy wygrali zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań w lidze, ale zawsze są niewygodnym rywalem – zwłaszcza dla ekip z czołówki.

Śląsk – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Niedzielny szlagier obejrzysz na aż pięciu kanałach telewizyjnych: CANAL+ Premium, CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Family, CANAL+ Sport 3 i TVP Sport.

Śląsk – Pogoń, transmisja online

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Dostępna jest atrakcyjna promocja pozwalająca na uzyskanie dostępu do pakietu z kanałami CANAL+. Wymaga ona rejestracji konta za pośrednictwem naszej strony. Promocja pozwoli na wykupienie dostępu do pakietu już w cenie 39 złotych miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Później cena wzrośnie do 54 złotych. Ceny te uwzględniają rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie za zgody marketingowe.

Śląsk – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się wyrównanego starcia i nie zdecydowali się wytypować zdecydowanego faworyta.

Śląsk Wrocław Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2024 08:20 .

