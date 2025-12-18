Sigma Ołomuniec – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.12.2025)

Sigma Ołomuniec zmierzy się na własnym obiekcie z Lechem Poznań w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji. Spotkanie rozpocznie się w czwartek (18 grudnia) o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Palma

Ołomuniec – Lech: gdzie oglądać?

Sigma Ołomuniec zmierzy się z Lechem Poznań w spotkaniu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 21:00. Dla mistrza Polski będzie to niezwykle ważne starcie, ponieważ poznaniacy są o krok od awansu do fazy pucharowej europejskich rozgrywek.

Kolejorz zajmuje obecnie 20. miejsce w tabeli fazy ligowej, mając na koncie siedem punktów. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena znajduje się w korzystnej sytuacji. Żeby przypieczętować awans, musi postawić kropkę nad i na trudnym terenie w Czechach. Gospodarze przystępują do tego spotkania w trudnym momencie, gdyż notują serię czterech porażek z rzędu. Dobre występy w europejskich pucharach sprawiają, że Sigma wciąż liczy się w walce o awans i z pewnością postawi Lechowi twarde warunki. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Sigma Ołomuniec – Lech Poznań.

Ołomuniec – Lech: transmisja w TV

Spotkanie Sigma Ołomuniec – Lech Poznań będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz w transmisji łączonej na Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Mecz skomentują Tomasz Włodarczyk oraz Maciej Żurawski. Pierwszy gwizdek o godzinie 21:00.

Ołomuniec – Lech: stream online

Ponadto mecz pomiędzy Sigmą Ołomuniec a Lechem Poznań będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Ołomuniec – Lech: sonda

Ołomuniec – Lech: kursy bukmacherskie

Zgodnie z kursami bukmacherskimi to Lech Poznań uchodzi za faworyta meczu w Ołomuńcu. Wygraną Kolejorza można zagrać po kursie w granicach 2.60. Triumf Sigmy Ołomuniec wyceniany jest na około 3.25, natomiast remis oferowany jest również po kursie 2.60.

Sigma Ołomuniec Lech Poznań Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 16 grudnia 2025 20:44

Gdzie oglądać mecz Sigma Ołomuniec – Lech Poznań? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz serwisie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Sigma Ołomuniec – Lech Poznań? Mecz zostanie rozegrany w czwartek (18 grudnia) o godzinie 21:00.

