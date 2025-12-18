Sigma Ołomuniec – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.12.2025)

Ołomuniec – Lech: gdzie oglądać?
Sigma Ołomuniec zmierzy się z Lechem Poznań w spotkaniu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 21:00. Dla mistrza Polski będzie to niezwykle ważne starcie, ponieważ poznaniacy są o krok od awansu do fazy pucharowej europejskich rozgrywek.
Kolejorz zajmuje obecnie 20. miejsce w tabeli fazy ligowej, mając na koncie siedem punktów. Zespół prowadzony przez Nielsa Frederiksena znajduje się w korzystnej sytuacji. Żeby przypieczętować awans, musi postawić kropkę nad i na trudnym terenie w Czechach. Gospodarze przystępują do tego spotkania w trudnym momencie, gdyż notują serię czterech porażek z rzędu. Dobre występy w europejskich pucharach sprawiają, że Sigma wciąż liczy się w walce o awans i z pewnością postawi Lechowi twarde warunki. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Sigma Ołomuniec – Lech Poznań.
Ołomuniec – Lech: transmisja w TV
Spotkanie Sigma Ołomuniec – Lech Poznań będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz w transmisji łączonej na Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Mecz skomentują Tomasz Włodarczyk oraz Maciej Żurawski. Pierwszy gwizdek o godzinie 21:00.
Ołomuniec – Lech: stream online
Ponadto mecz pomiędzy Sigmą Ołomuniec a Lechem Poznań będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Ołomuniec – Lech: kursy bukmacherskie
Zgodnie z kursami bukmacherskimi to Lech Poznań uchodzi za faworyta meczu w Ołomuńcu. Wygraną Kolejorza można zagrać po kursie w granicach 2.60. Triumf Sigmy Ołomuniec wyceniany jest na około 3.25, natomiast remis oferowany jest również po kursie 2.60.
