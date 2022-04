PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo

Sevilla – Real Madryt: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę Królewskich czeka jedno z trudniejszych ligowych wyzwań w ostatnich tygodniach sezonu. Czy Sevilla powstrzyma dążących do tytułu madrytczyków? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Sevilla – Real Madryt, gdzie oglądać

Przed nami prawdziwy hit 32. kolejki La Ligi. Jeszcze do niedawna to właśnie Sevillę typowano do wywierania nacisku na liderujący Real Madryt. Trzy remisy i porażka z Barceloną sprawiły jednak, że Andaluzyjczycy powrócili na “swoje” miejsce – czyli walczą o miejsce w czołowej czwórce.

Jeżeli Duma Katalonii ma mieć jeszcze nadzieję na walkę o tytuł, Królewscy muszą stracić punkty w stolicy Andaluzji. Nie będzie to łatwe. Co prawda Los Blancos z pewnością nie wyjdą podstawową jedenastką, a najważniejszymi nieobecnymi będą kontuzjowani Ferland Mendy oraz Casemiro. Liderzy są jednak rozpędzeni po fantastycznych wynikach w Europie. Ponadto Carlo Ancelotti z pewnością chce jak najszybciej zapewnić sobie tytuł Hiszpanii – to jeden z niewielu brakujących elementów w jego CV.

Sevilla – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Starcie na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan obejrzysz na Canal+ Sport.

Sevilla – Real Madryt, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów La Ligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Sevilla – Real Madryt, transmisja online

Oczywiście, jeżeli preferujesz oglądanie spotkań w internecie, masz taką możliwość. Wejdź jedynie na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni abonament.

Sevilla – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy spodziewają się spotkania bez wyraźnego faworyta. Delikatnie większe szanse na triumf mają jednak liderujący Królewscy.

Sevilla FC Real Madryt 3.00 3.30 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2022 08:10 .

