Sevilla – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (17.04.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Real Madryt

Sevilla – Real Madryt: typy, kursy zapowiedź. W ostatnim niedzielnym spotkaniu 32. kolejki Primera Division Sevilla podejmie przed własną publicznością Real Madryt. To zdecydowanie najciekawsze spotkanie tej serii gier w Hiszpanii. Gospodarze wciąż nie mogą być pewni gry w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, z kolei Królewscy pewnie zmierzają w kierunku kolejnego mistrzostwa. Początek starcia o godzinie 21:00.

Estadio R. Sanchez Pizjuan LaLiga Sevilla FC Real Madryt 3.00 3.35 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 10:39 .

Sevilla – Real Madryt, typy i przewidywania

Spodziewamy się bardzo ofensywnego spotkania z obu stron. Zarówno Sevilli, jak i Realowi Madryt będzie zależało, aby w tym pojedynku zgarnąć trzy punkty. Gospodarze nie prezentują w ostatnim czasie zbyt dobrej formy, choć w ostatniej kolejce pokonali Granadę 4:2. Jednak spotkania z tak renomowanym rywalem zawsze generują dodatkowe emocje i wielką motywację. Królewscy udowadniają z kolei w ostatnich tygodniach, że zdobywają gole w każdym meczu (oprócz porażki z Barceloną 0:4) niezależnie czy grają z Chelsea, PSG czy Celtą Vigo. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Sevilla – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Lopetegui nie będzie mógł w niedzielnym spotkaniu skorzystać z trójki kontuzjowanych zawodników. Z Realem Madryt nie zagra Reges, Rekik oraz Suso. Dużo większe problemy z ustaleniem wyjściowej jedenastki będzie miał Carlo Ancelotti. W drużynie z Madrytu nie zagra zawieszony za żółte kartki Casemiro. Kontuzjowani są Hazard, Isco, Marcelo oraz Mendy. Na problemy zdrowotne narzekają także Ceballos i Vellejo.

Sevilla – Real Madryt, ostatnie wyniki

Gospodarze niedzielnego spotkania nie prezentują w ostatnim czasie zbyt wysokiej formy. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki w ostatnich pięciu spotkaniach wygrali tylko raz. W minionej kolejce hiszpańskiej La Liga pokonali Granadę 4:2. Ponadto przegrali 0:1 z Barceloną oraz 0:2 z West Hamem żegnając się tym samym z Ligą Europy. Dwa spotkania zakończyły się remisami: z Realem Sociedad 0:0 oraz z Vallecano 1:1. Sevilla zajmuje trzecie miejsce w lidze, ale czwarte Atletico i piąty Betis tracą zaledwie trzy punkty do piłkarzy Lopeteguiego.

Real przystąpi do niedzielnego starcia po porażce 2:3 z Chelsea, jednak ten rezultat zagwarantował im awans do półfinału Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz w Londynie Królewscy wygrali 3:1. Biorąc pod uwagę tylko spotkania ligowe podopieczni Carlo Ancelottiego wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań. Pokonali Getafe, Celtę Vigo, Mallorcę oraz Real Sociedad. Przegrali tylko raz, ale za to bardzo wysoko – 0:4 z Barceloną. Zajmują pierwsze miejsce w tabeli ligowej z przewagą dwunastu punktów nad drugą Dumą Katalonii, która na ten moment rozegrała jedno spotkanie mniej.

Sevilla – Real Madryt, historia

W pierwszym spotkaniu obu drużyn w 15. kolejce Primera Division lepszy był Real Madryt. Królewscy pokonali Sevillę na Santiago Bernabeu 2:1. Gole dla gospodarzy zdobywali Karim Benzema oraz Vinicius Junior. Honorowe trafienie dla gości zaliczył Rafa Mir. Biorąc pod uwagę pięć ostatnich rywalizacji tych drużyn ekipa ze stolicy wygrywała aż czterokrotnie, a raz spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Sevilla ostatni raz wygrała 26 września 2018 roku. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:0, a na listę strzelców wpisywali się wtedy dwukrotnie Andre Silva oraz Ben Yedder.

Sevilla – Real Madryt, typy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest Real Madryt, a kursy na zwycięstwo Królewskich wynoszą około 2,50. Ale to nie znaczy, że Sevilla nie może pokusić się się w niedzielnym starciu o trzy punkty. W ostatnim czasie Barcelona oraz Chelsea pokazali, że drużynie Carlo Ancelottiego można nastrzelać kilka bramek. Kursy na triumf gospodarzy wynoszą około 2,95.

Sevilla – Real Madryt, przewidywane składy

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Augustinsson, Jordan, Gudeijl, Ocampos, Lamela, Corona, Martial

Real Madryt: Courtios, Vazquez, Militao, Alaba, Carvajal, Valverde, Modrić, Camavinga, Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior

Sevilla – Real Madryt, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie 32. kolejki Primera Division będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Sevilla – Real Madryt transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport.