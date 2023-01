PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Gdzie oglądać mecz Salernitana – Milan? Nietypowo, bo w środowe popołudnie rozpocznie się rywalizacja w pierwszej tegorocznej kolejce Serie A. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Salernitana – Milan zupełnie za darmo.

Salernitana – Milan, gdzie oglądać

2023 rok rozpocznie się od meczu Salernitana – Milan. W roli zdecydowanego faworyta przystąpią do niego Rossoneri, którzy aby marzyć o nawiązaniu walki z Napoli o mistrzostwo Włoch w obecnym sezonie, nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów. Aktualnie drużyna Stefano Piolego traci do lidera osiem punktów.

Salernitana sklasyfikowana jest aktualnie na 12. miejscu w tabeli. Poprzedniego roku nie zakończyła jednak najlepiej, bowiem doznała dwóch porażek z rzędu. Teraz o przełamanie tej passy nie będzie łatwo. Sprawdź typy na mecz Salernitana – Milan.

Salernitana – Milan, transmisja TV

Środowe spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 12:30, będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 1. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Tomasz Zieliński. Jeżeli nie masz dostępu do tego kanału to nic straconego, bowiem transmisja będzie dostępna również za darmo w usłudze STS TV. Jak uzyskać do niej dostęp dowiesz się nieco niżej.

Salernitana – Milan: transmisja na żywo za darmo

Mecze włoskiej Serie A można oglądać zupełnie za darmo korzystając z usług STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Salernitana – Milan zostanie odblokowany

Salernitana – Milan, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć na kilka sposób. Transmisja będzie prowadzona na internetowej stronie elevensports.pl, a także zupełnie za darmo w usłudze STS TV.

Mecz obejrzymy również dzięki usłudze CANAL+ online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony można skorzystać z oferty pozwalającej na wykupienie dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium za 64 zł miesięcznie.

Salernitana – Milan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy zdecydowanie wskazują w tym meczu Milan jako faworyta do zwycięstwa. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na ten pojedynek.

Salernitana AC Milan 7.80 5.00 1.51 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 stycznia 2023 12:00 .