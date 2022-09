fot. PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Foszmańczyk

Gdzie oglądać mecz Ruch Chorzów – Górnik Zabrze? Wielkie Derby Śląska bez wątpienia nie będą zwykłym meczem. Niebiescy z Trójkolorowymi zmierzą się w Pucharze Polski po raz pierwszy od ponad 38 lat. W tym miejscu dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję w TV i w internecie ze spotkania Ruch – Górnik.

Ruch Chorzów – Górnik Zabrze, gdzie obejrzeć

Ruch Chorzów z Górnikiem Zabrze rywalizował ponad sto razy. Tymczasem w Pucharze Polski obie ekipy los skojarzył 10 razy. Sześciokrotnie do kolejnej fazy rozgrywek awansowali Trójkolorowi, a cztery razy Niebiescy. Ciekawe jest to, że chorzowianie częściej wygrywali z Górnikiem na wyjeździe, niż u siebie.

Czwartkowa potyczka ogólnie będzie pierwszą między Ruchem a zabrzanami od 2016 roku. Wówczas w ramach Ekstraklasy na otwarcie stadionu z trzema trybunami w Zabrzu przy obecności ponad 54 tysięcy widzów górą byli Niebiescy, którzy wygrali 2:0. Kilka miesięcy wcześniej na obiekcie przy Cichej także lepszy był Ruch, wygrywając 1:0.

Ruch Chorzów – Górnik Zabrze, transmisja na żywo w TV

Konfrontacja Ruch – Górnik Zabrze w ramach I rundy Fortuna Pucharu Polski odbędzie się w czwartek (1 września) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport. Mecz będzie także transmitowany na platformie Polsat Box Go, o czym informujemy poniżej.

Ruch Chorzów – Górnik Zabrze: transmisja na żywo za darmo

Niezwykle interesująco zapowiada się starcie przy Cichej, gdzie Ruch i Górnik powalczą o awans do 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. Przed spotkaniem wyżej stoją akcje przedstawiciela PKO Ekstraklasy. Aczkolwiek Niebiescy nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Ruch Chorzów – Górnik Zabrze, transmisja online

Rywalizację Ruch – Górnik Zabrze będzie można oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Transmisja ze spotkania zacznie się o 20:30.

Ruch Chorzów – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Wyświechtany slogan przekonuje, że derby i spotkania pucharowe rządzą się swoimi prawami. Przed meczem Ruch – Górnik faworytem zdecydowanym jest ekipa Bartoscha Gaula. Niemniej trzecia ekipa Fortuna 1 Ligi liczy na sprawienie niespodzianki na swoim obiekcie.

Puchar Polski Ruch Chorzów Górnik Zabrze 3.85 3.55 2.07 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 września 2022 10:17 .

