AS Roma i Juventus zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Mile Svilar

Roma – Juventus, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór odbędzie się hit 27. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AS Roma przed własną publicznością zmierzy się z Juventusem. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego przystąpią do tego starcia po pewnym zwycięstwie nad Cremonese (3:0).

Juventus natomiast ma za sobą niezwykle wymagające starcie z Galatasaray zakończone dogrywką i odpadnięciem z europejskich pucharów. Niewątpliwie nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się niezwykle interesująco.

Roma – Juventus, transmisja w TV

Spotkanie AS Roma – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Roma – Juventus, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Roma – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej potyczki jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa Juventusu natomiast sięga 2.85.

AS Roma Juventus FC 2.70 3.10 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 19:05

Gdzie oglądać mecz Roma – Juventus? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Roma – Juventus? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 20:45.

