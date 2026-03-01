Roma – Juventus, gdzie oglądać?
W niedzielny wieczór odbędzie się hit 27. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AS Roma przed własną publicznością zmierzy się z Juventusem. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego przystąpią do tego starcia po pewnym zwycięstwie nad Cremonese (3:0).
Juventus natomiast ma za sobą niezwykle wymagające starcie z Galatasaray zakończone dogrywką i odpadnięciem z europejskich pucharów. Niewątpliwie nadchodząca rywalizacja na Stadio Olimpico zapowiada się niezwykle interesująco.
Roma – Juventus, transmisja w TV
Spotkanie AS Roma – Juventus obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Roma – Juventus, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Roma – Juventus, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej potyczki jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa Juventusu natomiast sięga 2.85.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 20:45.
